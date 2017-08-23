Марш Героев: как в Сумах пройдет 14 октября (афиша)

14 октября в Сумах будут праздновать День защитника Украины. В этот день горожанам предлагают посетить разнообразные мероприятия. Не стоит забывать о том, что для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в городе будут действовать ограничения на движение транспорта:

с 8:45 до 9:00 по ул. Петропавловской (от перекрестка ул. Б. Хмельницкого — ул. Петропавловская до перекрестка ул. Петропавловская — ул. 20 лет Победы)

с 9:00 до 9:15 по ул. 20 лет Победы (от перекрестка ул. С. Космодемьянской — ул. 20 лет Победы до перекрестка ул. 20 лет Победы — ул. Г. Кондратьева)

с 9:15 до 10:30 по ул. Г. Кондратьева (от перекрестка ул. 20 лет Победы — ул. Г. Кондратьева до перекрестка ул. Г. Кондратьева — пер. А. Береста)

с 10:30 до 11:00 по ул. Г. Кондратьева (от перекрестка ул. 20 лет Победы — ул. Г. Кондратьева к перекрестку ул. Театральная — пл. Покровская).

№ Назва заходу Час Місце проведення 1. Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь бійців, загиблих у зоні АТО, та Меморіалу загиблим воїнам-інтернаціоналістам 14 жовтня 8:30 Вул. Г. Кондратьєва 2. Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні 8:50 Вул. Г. Кондратьєва 3. Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, братської могили «Мати-Батьківщина» 9:00 Міське кладовище по вул. 20 років Перемоги 4. Марш Героїв, покладання квітів до Меморіального комплексу «Вічна Слава» 9:30 Вул. 20 років Перемоги – вул. Г. Кондратьєва – Покровська площа – вул. Соборна – майдан Незалежності 5. Святкова програма для учасників АТО 10:00 – 16:00 Парк ім. Кожедуба (на території танцювального майданчика) 6. Заходи до Дня захисника України: - молебен за Україну; - урочистості «Зі святом мужності й відваги!»; - урочисте проходження військових підрозділів; - виставка військової техніки; - демонстрація стрілецької зброї та засобів захисту; - святкова концертна програма «Ми роду козацького»; - інтерактивний музей АТО; - концертна програма «Пісні, народжені в АТО» за участю рок-гурту «Silver town»; - фестиваль українського борщу, польова кухня 11:00 майдан Незалежності 7. Концерт до Дня захисника України за ініціативи волонтерських організацій 13:00 Обласний театр для дітей та юнацтва 8. Святкова концертна програма «Народ і армія єдині» 15:00 Обласна філармонія