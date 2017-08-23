Марш Героев: как в Сумах пройдет 14 октября (афиша)

14 октября в Сумах будут праздновать День защитника Украины. В этот день горожанам предлагают посетить разнообразные мероприятия. Не стоит забывать о том, что для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в городе будут действовать ограничения на движение транспорта:
с 8:45 до 9:00 по ул. Петропавловской (от перекрестка ул. Б. Хмельницкого — ул. Петропавловская до перекрестка ул. Петропавловская — ул. 20 лет Победы)
с 9:00 до 9:15 по ул. 20 лет Победы (от перекрестка ул. С. Космодемьянской — ул. 20 лет Победы до перекрестка ул. 20 лет Победы — ул. Г. Кондратьева)
с 9:15 до 10:30 по ул. Г. Кондратьева (от перекрестка ул. 20 лет Победы — ул. Г. Кондратьева до перекрестка ул. Г. Кондратьева — пер. А. Береста)
с 10:30 до 11:00 по ул. Г. Кондратьева (от перекрестка ул. 20 лет Победы — ул. Г. Кондратьева к перекрестку ул. Театральная — пл. Покровская).
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№
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Назва заходу
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Час
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Місце проведення
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|Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь бійців, загиблих у зоні АТО, та Меморіалу загиблим воїнам-інтернаціоналістам
|14 жовтня 8:30
|Вул. Г. Кондратьєва
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|Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні
|8:50
|Вул. Г. Кондратьєва
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|Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, братської могили «Мати-Батьківщина»
|9:00
|Міське кладовище
по вул. 20 років Перемоги
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|Марш Героїв,
покладання квітів до Меморіального комплексу «Вічна Слава»
|9:30
|Вул. 20 років Перемоги – вул. Г. Кондратьєва –
Покровська площа –
вул. Соборна –
майдан Незалежності
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|Святкова програма для учасників АТО
|10:00 – 16:00
|Парк ім. Кожедуба (на території танцювального майданчика)
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|Заходи до Дня захисника України:
- молебен за Україну;
- урочистості «Зі святом мужності й
відваги!»;
- урочисте проходження військових
підрозділів;
- виставка військової техніки;
- демонстрація стрілецької зброї та
засобів захисту;
- святкова концертна програма «Ми роду козацького»;
- інтерактивний музей АТО;
- концертна програма «Пісні, народжені в АТО» за участю рок-гурту «Silver town»;
- фестиваль українського борщу,
польова кухня
|11:00
|майдан Незалежності
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|Концерт до Дня захисника України за ініціативи волонтерських організацій
|13:00
|Обласний театр для дітей та юнацтва
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|Святкова концертна програма «Народ і армія єдині»
|15:00
|Обласна філармонія