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Марш Героев: как в Сумах пройдет 14 октября (афиша)

Сегодня, 17:37 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Марш Героев: как в Сумах пройдет 14 октября (афиша)

14 октября в Сумах будут праздновать День защитника Украины. В этот день горожанам предлагают посетить разнообразные мероприятия. Не стоит забывать о том, что для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в городе будут действовать ограничения на движение транспорта:
с 8:45 до 9:00 по ул. Петропавловской (от перекрестка ул. Б. Хмельницкого — ул. Петропавловская до перекрестка ул. Петропавловская — ул. 20 лет Победы)
с 9:00 до 9:15 по ул. 20 лет Победы (от перекрестка ул. С. Космодемьянской — ул. 20 лет Победы до перекрестка ул. 20 лет Победы — ул. Г. Кондратьева)
с 9:15 до 10:30 по ул. Г. Кондратьева (от перекрестка ул. 20 лет Победы — ул. Г. Кондратьева до перекрестка ул. Г. Кондратьева — пер. А. Береста)
с 10:30 до 11:00 по ул. Г. Кондратьева (от перекрестка ул. 20 лет Победы — ул. Г. Кондратьева к перекрестку ул. Театральная — пл. Покровская).

Назва заходу

Час

Місце проведення
  1. 1.     
 Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь бійців, загиблих у зоні АТО, та Меморіалу загиблим воїнам-інтернаціоналістам 14 жовтня 8:30 Вул. Г. Кондратьєва
  1. 2.     
 Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні 8:50 Вул. Г. Кондратьєва
  1. 3.     
 Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, братської могили «Мати-Батьківщина»

 

 9:00 Міське кладовище

по вул. 20 років Перемоги
  1. 4.     
 Марш Героїв,

покладання квітів до Меморіального комплексу «Вічна Слава»

 9:30

 

 

 Вул. 20 років Перемоги – вул. Г. Кондратьєва –

Покровська площа –

вул. Соборна –

майдан Незалежності
  1. 5.     
 Святкова програма для учасників АТО 10:00 – 16:00 Парк ім. Кожедуба (на території танцювального майданчика)
  1. 6.     
 Заходи до Дня захисника України:

- молебен за Україну;

- урочистості «Зі святом мужності й

відваги!»;

- урочисте проходження військових

підрозділів;

- виставка військової техніки;

- демонстрація стрілецької зброї та

засобів захисту;

- святкова концертна програма «Ми роду козацького»;

- інтерактивний музей АТО;

- концертна програма «Пісні, народжені в АТО» за участю рок-гурту «Silver town»;

- фестиваль українського борщу,

польова кухня

 11:00 майдан Незалежності
  1. 7.     
 Концерт до Дня захисника України за ініціативи волонтерських організацій 13:00 Обласний театр для дітей та юнацтва
  1. 8.     
 Святкова концертна програма «Народ і армія єдині» 15:00 Обласна філармонія

 

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