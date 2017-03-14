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В Сумах избили депутата горсовета

Сегодня, 08:06 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах избили депутата горсовета

В Сумах полиция принимает все меры для поиска злоумышленников, избивших депутата городского совета и рассчитывает на помощь не равнодушной общественности.
«В воскресенье 14 мая около 22.30 поступило несколько звонков на линию 102 от жителей дома по ул СКД 6/1 о том, что во дворе дома бьют человека. На место происшествия сразу выехали экипажи патрульной полиции, следственно- оперативная группа. Информация подтвердилась. Был избит депутат городского совета Вячеслав Калиниченко. Его доставили в больницу с диагнозом ЗЧМТ, ушибленая рана темянной части головы, перелом пальца правой кисти. Потерпевший пояснил, что на него напали двое неизвестных в тёмных куртках с капюшоном и начали без объяснений избивать, после чего скрылись. В полиции открыли уголовное производство по статье » Хулиганство» ч. 4», — сообщила руководитель отдела коммуникаций ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова.
По ее словам, ход расследования находится на личном контроле начальника ГУНП области. Весь личный состав полиции ориентирован на раскрытие данного преступления. По описанию потерпевшего в полиции отрабатываются люди, которые могут быть причастны к избиению депутата. Работа в этом направлении не прекращается . Правоохранители обращаются ко всем гражданам, которым известна любая информация, которая поможет следствию, сообщить в Сумской отдел полиции или на линию «102″. Анонимность гарантируется.
Первым об избиении в в фейсбуке сообщил глава Сумской ОГА Николай Клочко: «20 хвилин тому мені зателефонували і повідомили про побиття депутата міської ради Калініченко В’ячеслава. Знаю його, як порядну людину і підприємця. Переговорив з його дружиною, яка зараз знаходиться в нейрохіргіі обласної лікарні. Вона розповіла, що депутата били жорстоко по голові, скоріш за все бітами. Зателефонував головному лікарю Гороху В.В., який запевнив, що робиться все можливе для В’ячеслава, стан якого важкий. Переговорив з керівником управління Національної поліції області Лушпієнко М.М., який доповів, що по гарячих слідах одного з ймовірних нападників затримано. Про ситуацію постійно доповідають. Пора кінчати з бандами на вулицях нашого міста. Сьогодні всі правоохоронці отримають відповідні доручення», — написал он на своей странице .
«Щойно приїхав з лікарні,Слава Калініченко тримается, слідчі працюють,питань більше ніж відповідей», — отчитался в соцсетях мэр Сум Александр Лысенко.

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