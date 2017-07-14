Мама и папа стали равными перед судом

Европейская норма семейного законодательства о презумпции равенства отца и матери при оформлении развода вступила в силу с 1 октября. Как сообщает From-ua.com, теперь украинские суды по-новому будут определять, с кем останется ребенок после развода.

Если раньше распределение прав опекунства преимущественно отдавалось матери. То теперь украинские суды будут основываться на изначальной презумпции равенства между родителями. Лучшие условия для ребенка будут выбирать специальные органы опеки. Они проверят материальное и финансовое обеспечение обоих родителей, их психологическое состояние. Приоритетными считаются интересы ребенка. Кроме того, госорганы опеки выносят решение и о способах воспитания, общения с родителем, который после развода проживает отдельно. Эти рекомендации будут направляться в суд, судья, председательствующий в деле, также должен составить свое мнение и на основе этого вынести решение.

Ранее по Семейному кодексу решение, с кем останется ребенок после развода, традиционно принималось в пользу матери, у которой было больше шансов на опекунство. Также суды учитывали размер уплачиваемой материальной помощи на содержание ребенка, наличие достаточной жилой площади и условий для его воспитания. При необходимости судья обязывал отца платить алименты до совершеннолетия ребенка.