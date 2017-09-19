Лже-минирование на 4 часа «парализовало» школу в Сумах (фото)

В среду 27 сентября в 11:00 директор общеобразовательной школы №23 сообщила на линию «102», что на стационарный телефон учебного заведения поступил звонок от неизвестного, который угрожал взорвать учебное заведение, если не получит задолженности.

«На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и сотрудники экстренных служб. Была проведена эвакуация детей и персонала учебного заведения. По состоянию на 15 часов территория школы обследована с помощью служебных собак, кинологов, взрывотехников. Опасных вещей не найдено. Учебный процесс восстановлен», — комментирует ситуацию начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.355 Уголовного кодекса Украины «принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств путем угроз и уничтожения имущества», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет, — сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области