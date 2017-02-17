Панорама / сумы / новости / события / комментарии
03.03 Пятница

Люди-звери: в Сумах накажут живодера

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Панорама Панорама
Люди-звери: в Сумах накажут живодера

1 марта на рынке в районе Химгородка мужчина нанес ряд ножевых ранений собаке и фактически распорол животное. Сделано это было в присутствии многих продавцов и прохожих. Возмущенные люди вызвали полицию. Неравнодушные граждане доставили раненое животное в ветлечебницу, но спасти его не удалось, потому что нанесенные ранения были несовместимы с жизнью. Сейчас злоумышленник дает объяснения полицейским о причине своего агрессивного поведения.
2 марта Сумским отделом полиции было открыто уголовное производство по статье 299 «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса Украины в отношении 33-летнего жителя областного центра.
Установлено, что Санкция статьи 299 «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
«Пороблено» в Сумах (фото) 2 фото
«Пороблено» в Сумах (фото)
17.02.2017, 11:47 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.02.2017, 11:47 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 524 Комментариев 0
Полиция Сум «получила» по заслугам. А могли и уволить
Полиция Сум «получила» по заслугам. А могли и уволить
08.02.2017, 09:15 Новость
Панорама Панорама 08.02.2017, 09:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 532 Комментариев 0
В Сумах сбили пешехода
В Сумах сбили пешехода
16.01.2017, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.01.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 622 Комментариев 0
В Сумах горели автомобили
В Сумах горели автомобили
10.01.2017, 09:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.01.2017, 09:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 678 Комментариев 0
В Сумах погиб любитель зимней рыбалки
В Сумах погиб любитель зимней рыбалки
15.12.2016, 15:15 Новость
Панорама Панорама 15.12.2016, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 475 Комментариев 0
В ДТП в Сумах пострадал пассажир легковушки
В ДТП в Сумах пострадал пассажир легковушки
12.12.2016, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 319 Комментариев 0
В Сумах авто занесло на электроопору (фото) 6 фото
В Сумах авто занесло на электроопору (фото)
30.11.2016, 17:07 Новость
Панорама Панорама 30.11.2016, 17:07 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 226 Комментариев 0
В Сумах задержали извращенца, ударившего полицейского
В Сумах задержали извращенца, ударившего полицейского
21.11.2016, 09:28 Новость
Панорама Панорама 21.11.2016, 09:28 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 509 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Пряма трансляція відзначення лауреатів Топ 50 і Людина року на Сумщині
01.03.2017, 12:16
admin admin 01.03.2017, 12:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 232 Комментариев 0
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
14.02.2017, 10:47
admin admin 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 507 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 365 Комментариев 0
Опросы

Считаете ли Вы нужным придерживаться Великого поста?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Музыкальные центры: рай для меломанов
23.02.2017, 18:15
admin admin 23.02.2017, 18:15 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Как сделать LED-освещение для растений
23.02.2017, 17:50
admin admin 23.02.2017, 17:50 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
На что нужно обратить внимание при выборе отеля
23.02.2017, 17:03
admin admin 23.02.2017, 17:03 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Покупаем подлинник Valena Legrand в магазине elektrika.ua
20.02.2017, 17:59
admin admin 20.02.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Станьте главным героем видеоигр с помощью интернет-магазина “Nextgame”
17.02.2017, 18:58
admin admin 17.02.2017, 18:58 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Ворушева к материалу
Навеки 24: в Сумах простились с погибшим бойцом (фото)
Пусть земля тебе будет пухом,Артур! Только хорошие воспоминания о тебе,ты был замечательным человеком!! Ты наш Герой!!!
01.03.2017, 18:08
Сергей Федоров к материалу
Головний лікар Лілія Неофітна звільнена не законно
БАНДА у власти ГОТОВИТСЯ К ФАЛЬСИФИКАЦИИ выборов, расставляя своих ШЕСТЁРОК вместо НЕУГОДНЫХ, ведь "психи", роддомы и поликлиники так ЛЕГКО "голосуют" ...
28.02.2017, 20:48
Сергей Федоров к материалу
Все выше: подорожание продуктов (инфографика)
И такой БЕСПРЕДЕЛ БАНДЫ у власти с РОСТОМ цен, тарифов, ОБНИЩАНИИ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕМ народного Бюджета страны будет продолжаться пока ...
28.02.2017, 20:28
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII