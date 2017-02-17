Люди-звери: в Сумах накажут живодера

1 марта на рынке в районе Химгородка мужчина нанес ряд ножевых ранений собаке и фактически распорол животное. Сделано это было в присутствии многих продавцов и прохожих. Возмущенные люди вызвали полицию. Неравнодушные граждане доставили раненое животное в ветлечебницу, но спасти его не удалось, потому что нанесенные ранения были несовместимы с жизнью. Сейчас злоумышленник дает объяснения полицейским о причине своего агрессивного поведения.

2 марта Сумским отделом полиции было открыто уголовное производство по статье 299 «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса Украины в отношении 33-летнего жителя областного центра.

Установлено, что Санкция статьи 299 «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области