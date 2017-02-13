Люди Сумщины. Жизнь после войны

Сергей Ющенко, доброволец, участник АТО, 41 год

История разведчика, который ни минуты не жалеет о том, что отправился добровольцем в зону АТО, который получил ранение, выжил ради любви, продолжает жить и бороться за свою жизнь, стала одной из запоминающихся в 2016 г.

Сергей Ющенко не стал дожидаться повестки и в АТО отправился добровольцем. Он всю жизнь занимался спортом, потом была двухлетняя срочная служба в армии, шесть лет контракта в пограничных войсках. Работал на строительстве в Киеве. А дальше – Майдан, Небесная сотня… Наверное, именно тогда зародилось осознание того, что надо защищать родную землю от врага. Отправился в АТО. Полигон, обучение, инструктаж, 24-я механизированная бригада, демобилизация, от которой отказался, и решение остаться по краткосрочному контракту до конца войны (все надеялись, что она быстро завершится).

Он выжил после того, как подорвался на растяжке в районе поселка Крымское Луганской области. Первую помощь ему оказали боевые товарищи, но травма была настолько серьезной, что Сергея пришлось отправить сначала в мобильный пункт в Сватово, а оттуда — в Харьковский военный госпиталь. Операция длилась 12 часов. Весь левый бок Сергея был в осколках, челюсть раздроблена, хребет и ребра сломаны… Но все это не сломало его. И хотя сегодня он передвигается в инвалидном кресле, продолжает верить в то, что реабилитация и ежедневная работа над собой помогут встать на ноги.

Его женитьба в военном госпитале Львова на волонтере Кате из Луганска по версии волонтерского портала была признана самой романтичной в Украине в прошлом году. Две разные истории, два разных человека, два разных мира соединила война на востоке Украины. После восьмимесячного пребывания во Львовском госпитале Сергей Ющенко с супругой вернулись в Глухов. Молодая семья живет в съемной квартире, потихоньку обустраивается. Сергей и Екатерина Ющенко — очень скромная пара и, несмотря на все трудности, готовы сами со всем справляться. Но жизнь такова, что вряд ли можно будет молодой семье выжить на одну пенсию. Тем более что медикаменты, такие необходимые для восстановления Сергея после ранения, очень и очень дорогие.

Не оставляйте без внимания этих ребят.

Панорама №11