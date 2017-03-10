Люди Сумщины: Светлана Макаева о проблемах, планах и перспективах

Светлана Макаева: «В следующем году хотим провести Кубок чемпионов в Сумах»

Повод для встречи с заслуженным тренером Украины Светланой МАКАЕВОЙ выдался приятный — сборная Украины (читай «Сумчанка») удачно выступила в Мировой лиге по хоккею на траве, а «Сумчанка» стала победительницей Кубка европейских чемпионов в дивизионе Трофи и повысилась в классе. Об этом, а также о проблемах, планах и перспективах мы и поговорили с наставником сборной и «Сумчанки».

R: Давайте коротко еще раз вспомним о Мировой лиге и Кубке чемпионов

С.М.: Мировая лига — одно из наших основных соревнований, потому что хоккей на траве — олимпийский вид спорта. Но готовиться нам к этому турниру было особо негде — сколько могли, занимались на воздухе, потом перешли в зал. И, я считаю, в Валенсии команда выглядела достойно, заняв четвертое место. Играли в омоложенном составе, и сильно нам помогли два легионера — Яна ВОРУШИЛО из Бельгии и Марина ХИЛЬКО из Италии. Они находятся в прекрасной форме, но смогли приехать только к третьей игре. Рядом с ними молодые девчонки многому учатся. Ценность этих побед велика еще и тем, что мы за три года построили команду, как говорят, по кирпичику, почти с нуля. В следующем году мы через Мировую лигу будем стараться попасть на Олимпиаду — она теперь является отборочным турниром к Олимпийским играм, и благодаря этой системе могут попасть на Олимпиаду все европейские команды, а не так, как было раньше, — по квоте.

R: Переходим к индорхоккею.

С.М.: Я переживала только за отсутствие отдыха, ведь играть в Кубке нам предстояло буквально через несколько дней после Мировой лиги. А девчонки, конечно, рвались в дивизион А. Во втором дивизионе сейчас такая плотность, насколько равные команды, что одну игру проиграл и можешь пролететь мимо высшего дивизиона. В высшем дивизионе — совсем другой хоккей. Самые сложные были игры с Англией и Шотландией — у них сильные команды, сильный чемпионат, много игроков сборных. Выбрали правильную тактику, девчонки смогли все задуманное воплотить на поле. К тому же удалось избежать «провала» в физической форме, как у нас случилось в одном из матчей Мировой лиги. Набралась опыта Катя САМОХОДЧЕНКО, Ольга ГОНЧАРЕНКО отлично сыграла два первых поединка, как всегда, на своем уровне были Женя КЕРНОЗ и Женя МОРОЗ. Наконец-то на полную мощь сыграла наш лидер Юля ШЕВЧЕНКО, которая показала все, что может, и стала лучшим бомбардиром. Причем почти все свои мячи она забила с игры. Да все девчонки молодцы. На последнюю игру турнира с хозяйками (Кубок проходил в литовском Шауляе. — А.П.) мы выходили уже в ранге победителей, но все равно девчонки не расслаблялись и завершили турнир, как и положено чемпионам, уверенной победой.

Мир, Европа и Кубок чемпионов

R: А можем сравнить условия в Литве и ваши?

С.М.: Ну. С Литвой — это еще так. Мы играли на великолепной баскетбольной арене. Поверьте, очень воодушевляет играть в таком зале, где разметка чисто хоккейная, где раздевалки великолепные, все продумано до мелочей. Болельщиков тоже было достаточно много. Я вообще-то об этом не люблю говорить, потому что это бесполезно, но если взять, как приехали команды Англии, Шотландии, Франции, — это несравнимо. У людей серьезная подготовка, они тратят много денег на турниры, на сами соревнования, на проживание, на врачей, массажистов. А мы уже давным-давно забыли, что такое гостиницы, мы давным-давно живем в хостелах, потому что иначе останемся там без питания. Спасибо ребятам из «СанАвто», которые нас возят, встречают, дают скидки, предлагают помощь. В Федерации у нас вообще нету денег, а Министерство считает, что раз индор — неолимпийский, то и не надо выступать. У нас в индорхоккее неплохие результаты, может, он и олимпийским видом спорта станет, но надо ж его не потерять за это время. На следующий год мы уже прошли по рейтингу и на чемпионат мира и на чемпионат Европы по индорхоккею. Из постсоветских команд попали туда только мы и белорусская женская сборная — больше никто, ни у мужчин, ни у женщин. Но чтобы держаться нам на этом уровне — тоже надо хоть какую-то помощь иметь. Поэтому, конечно, мне обидно за этот вид спорта, потому что и болельщики в нашем городе ходят с удовольствием на турниры. У нас есть планы провести в следующем году Кубок чемпионов в Сумах, но, конечно, нужна помощь города, сам клуб не справится. Тем более что и опыт проведения подобных соревнований есть, и восторженные отзывы команд-участниц у нас в активе. Денег не так много надо — почти одинаково, что дома принять, что ехать куда-то. Но, конечно, ответственность большая. Хотелось бы болельщиков порадовать — это праздник, когда приедут все сильнейшие — и Голландия, и Германия, и Испания, Англия, Швейцария.

R: Что вам пообещал мэр на встрече?

С.М.: У мэра мы просим всегда одно — стадион. Мы когда приезжаем в Польшу, Беларусь, другие страны — у них этих полей искусственных немерено. Люди уже давным-давно посчитали, что это выгодно. Они многофункциональные. Там можно и в теннис играть, и в футбол, и в хоккей. А мы не можем пробить хоккейный стадион. Нам не надо огромный стадион, нам надо просто небольшой стадиончик, где мы могли бы принять Кубок чемпионов, чемпионаты Европы молодежные. Все-таки Украина себя зарекомендовала в Европе, ну и в городе у нас это не последний вид спорта. Поэтому нам обидно, что не можем никак добиться этого стадиона, этого покрытия.

Чемпионат Украины скоро будет проходить в Борисполе

R: Какие-то подвижки есть?

С.М.: Какие-то, конечно, есть. Вместе с «Барсой» мы нашли общий язык, и на месте, которое нам выделили возле «Эпицентра», будут два футбольных поля и одно хоккейное. Нам не надо огромные трибуны, нам достаточно будет на три-четыре тысячи зрителей. На таком поле можно принимать международные соревнования. В городе инфраструктура есть, гостиницы есть, поэтому можно принимать молодежные турниры, еврокубки. Вот на сегодняшний день президент Федерации Родион КОЧУБЕЙ привез из Германии в Борисполь покрытие, и скоро чемпионат Украины придется проводить в Борисполе, потому что там будет стандартное поле. И мы уже потеряем, потому что не сможем повезти туда три команды. Поэтому скоро вообще не будет хоккея в Сумах, кроме детского. Ну а то, что касается команды… У нас в городе мало знают про клуб. Все думают, раз муниципальный клуб — девчонки там живут выше крыши. А зарплата у них две с половиной тысячи гривен, за которую ни один футболист даже в чемпионате области играть не будет. Поэтому нужна помощь, не всегда даже материальная. Именно помощь друзей, не хочется, чтобы кто-то пришел и приказал: «Вот вы идите помогайте «Сумчанке» или дайте деньги». Мы давным-давно мечтаем о создании клуба друзей. Мы вот сейчас были на Кубке, все команды были с группой поддержки, абсолютно все. Хотя до Литвы не близко. Нам бы тоже хотелось создать вот такую атмосферу поддержки от людей, которые любят и уважают хоккей и готовы чем-то поддержать. Мы вот были у мэра, я говорю: «Вот видите эти костюмы? Они у нас с 2008 года, когда Марина ВИНОГРАДОВА помогла их купить. На следующий год им будет 10 лет. Вот куртки — им 12 лет». Понятно, что это все мы на город положить не можем. Спасибо, что и так помогают. Но тем не менее очень сложно девочек удержать в таких вот условиях. Как только они до уровня определенного доходят, приходится отпускать их за границу.

R: Расскажите, как поживают наш девочки, уехавшие играть за рубеж?

С.М.: Наших девочек там все уважают. Марина Виноградова и Марина Хилько играют в команде Сардинии, и они чемпионы прошлого года. Марина Виноградова в прошлом году опять была признана лучшим игроком Италии. Сестры Ирина и Людмила ВЫГОНЯЙЛО тоже играют за итальянский клуб. Людмила Выгоняйло уже тренер команды из Торино. Выиграла чемпионат Италии до 14 лет. Родила сына и на следующий день уже пошла на тренировку. Муж у нее футбольный функционер. Оля ГРИЗОДУБ у нас в Германии больше десяти лет отыграла за немецкий клуб. Получила диплом архитектора, и сразу ее приняли официально на работу. Это гордость наша. Для себя продолжает немного заниматься хоккеем. Наша Януся Ворушило, которая много лет отдала «Барселоне», закончила школу бизнеса в Барселоне. На сегодняшний день, зная пять языков, переехала играть в Бельгию, потому что там есть возможность и играть, и работать на хорошем уровне. Сейчас еще изучает французский и голландский языки. Играет в хоккей на траве в одном клубе — «Виктория», а в индорровском сезоне сейчас сыграла за другой клуб и стала лучшим игроком и лучшим бомбардиром Бельгии. САДОВАЯ Богдана, к сожалению моему огромному, в такие непростые времена выбрала Россию. Сначала поменяла клуб, а потом даже сборную, играет за сборную России. На турнире Мировой лиги, где мы заняли четвертое место, сборная России при всех их деньгах, подготовке заняла только шестое место. Но Богдана стала лучшим бомбардиром, близко даже никто к ней не приблизился. Жанна САВЕНКО тоже продолжает играть в Италии. Так что большинство еще продолжают играть в хоккей.

R: Какие турниры в этом году ожидают нас в хоккее на траве и индорхоккее?

С.М.: В этом году у нас самые главные два международных турнира в хоккее — это чемпионат Европы в дивизионе Б в Уэльсе среди национальных сборных — он пройдет в начале августа. И молодежная сборная в Чехии сыграет чемпионат Европы в середине июля тоже в дивизионе Трофи. Ну и, конечно же, нас ждет очень интересный индорровский сезон в следующем году — с начала ноября уже начнем подготовку к нему. Будем участвовать и в чемпионате Европы, и в чемпионате мира, и в Кубке европейских чемпионов. То есть вот таких три очень серьезных турнира. Будем приглашать болельщиков в группу поддержки на Берлин, на чемпионат мира, где будет 12 женских, 12 мужских сборных.

Будем сотрудничать с Голландией

R: Никаких новых команд не намечается в чемпионате Украины?

С.М.: В чемпионате Украины среди детей еще в Коростене девочки начали работать, в Виннице, ну и Борисполь стал работать более серьезно с детьми. Это тоже хорошо, потому что там играли же практически наши сумские воспитанницы или полтавские. Сейчас вот поле еще у них в Борисполе появится. Хотелось бы, конечно, чтобы была команда в Киеве, но в связи с инфраструктурой хоккей на траве очень тяжело развивать. Вот в Полтаве есть очень хорошая команда. Но пока не постелят поле, конкурировать им очень тяжело. У мужчин немножко больше команд, наши мальчики уже тоже делают первые успехи, уже в индорхоккее занимали призовые места. Диана ТАГИЕВА занимается с ними, и мальчиков у нас становится все больше и больше. Это очень здорово, потому что девчонки рядом с ребятами быстрее растут, быстрее все делают, быстрее начинают играть.

R: А областная власть чем-то помогает клубу?

С.М.: Что касается областной власти, то могу только поблагодарить их от чистого сердца, потому что сейчас ввели рейтинг и все делится по-честному. Не кумовство, не сватовство, поэтому я думаю, что сделали правильный и большой шаг. Раньше как было — футболистам миллион дали, они взнос заплатили, а через день снялись. А этих денег хватило бы на год всем видам спорта. И еще мне бы очень хотелось, чтобы поменяли покрытие у нас в «Динамо» и чтобы нам провести хотя бы несколько выездных сборов. Мы уже забыли, что это такое, выезжаем только на официальные соревнования. У нас ни единого сбора за последние лет восемь не было.

R: Еще какие проблемы?

С.М.: Еще одна моя большая проблема и головная боль — создание еще одной команды. У нас хорошо работает школа, много молодых талантливых хоккеисток, которым негде играть. Это небольшие деньги, до ста тысяч в год. Но сейчас мы нашли точки соприкосновения с голландскими друзьями. Нашли несколько клубов, с которыми мы договариваемся, и наши молодые девчонки едут туда, как в аренду. Там поля, там сумасшедшая игровая практика, налаженный тренировочный процесс. Все-таки Голландия есть Голландия, они в шоке, в хорошем смысле этого слова, от нашего уровня. Молодым играть у нас негде, а там их берут с огромным удовольствием. Нам очень повезло, что мы там подружились с Мишелем Де ЛАНГОМ и он нам помогает. Он бывший хоккеист, юрист и арбитр. Помогает нам и Марика ДИКСТРА, которая была тут на Кубке чемпионов, получила лучшего игрока, а сейчас она тренер сборной Голландии по индорхоккею и тренер команды по хоккею на траве. Еще мы там нашли клуб, с которым будет программа сотрудничества. Клуб будет брать наших молодых игроков, приглашать на турниры, обеспечивать питание, проживание. В апреле они нас уже приглашают приехать на Пасхальный турнир, где будут играть команды Новой Зеландии, Индии, Аргентины — то есть очень серьезный уровень. Вот такой путь сотрудничества с Голландией мы начали, и я думаю, что это даст хорошие плоды.

Врез 1: Нас ждет очень интересный индорровский сезон в следующем году. Будем участвовать и в чемпионате Европы, и в чемпионате мира, и в Кубке европейских чемпионов

Врез 2: В Борисполе скоро будет новое покрытие и матчи чемпионата Украины будем играть там

Анатолий Поляченко, «Панорама» №12