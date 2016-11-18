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Люди Сумщины: спас трех детей

Сегодня, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Люди Сумщины: спас трех детей

20 декабря председатель Белопольской районной государственной администрации Владимир ВЕРЕЩАГИН вручил Почетную грамоту Сергею ТАРАНУ Мужчина награжден за мужество и героизм, проявленные при спасении детей на водоеме и активную общественную позицию.
Летом 2016 года, находясь на водоеме в с. Речки, Сергей увидел, что трое детей в возрасте от 6 до 8 лет, которые купались без присмотра взрослых, начали тонуть. Сергей без колебаний бросился их спасать. Более 20 минут, рискуя собственной жизнью, Сергей Таран держал детей на своих плечах, пока на помощь не подоспели другие взрослые.
«Это героический поступок, поэтому я считаю, что все должны брать с Вас пример, как надо быть настоящим мужчиной не просто на словах, а в реальной жизни», — подчеркнул Владимир Верещагин.
Сергей скромно ответил, что не считает себя героем и на его месте так поступил бы каждый, — сообщает сайт Белопольской РГА.

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