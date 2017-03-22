Люди Сумщины. Совет да любовь

Украинский боксер сделал предложение любимой во время матча Шахтер-Динамо. По словам спортсмена, это для него была победа над собой. Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач после спорного поражения от экс-чемпиона мира Аргениса Мендеса в последнем своем поединке в США, вернулся на родину, в Украину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Sportclub. Спортсмен несколько дней провел в столице, после чего отправился в Харьков, где в частности, посетил финал Кубка Украины между Шахтером и Динамо. Боксер решил сделать предложение любимой прямо на матче. «Я сделал предложение своей любимой невесте. Для меня это была яркая победа и над самим собой тоже», — сообщил Редкач.