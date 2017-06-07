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Люди Сумщины: сила расстояния

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Колясочник из Шостки после травмы спины нашёл в себе новые силы и начал творить чудеса в марафонах
Национальный реестр рекордов Украины несколько лет подряд пополнялся восхитительными достижениями, демонстрирующими силу воли человека. Руководитель организации инвалидов «Паритет — Шостка», инвалид первой группы Дмитрий ВАСИЛЬЦОВ на обычной инвалидной коляске на протяжении годасумел принять участие в четырёх, пяти, а потом и в десяти марафонских забегах. Но на этом Дмитрий не остановился — в в 2015 г. он пересел на скоростной хенд-байк и начал ставить новые рекорды.
Перебороть себя
«Когда человек получил травму, ему сначала нужно преодолеть психологический барьер и понять, что жизнь прежней уже не станет. Надо жить тем, что есть сейчас. Я вот попал в ДТП, сломал позвоночник 12 лет назад. Сел на тележку. В течение двух лет провалялся по больницам, потом уже настроился соответственно. Не упал духом, сейчас веду активный образ жизни. Занимаюсь плаванием, пауэрлифтингом, бегаю, — рассказывает Дмитрий. — Есть люди, которые постоянно дома сидят. У нас были колясочники, которые по десять лет не выходили из дома. Некоторых я просто вытаскивал на улицу. На своем примере показывал, приезжал. Выходил с каждым — один раз, второй. Чтобы он сам увидел, что на него пальцем никто не тыкает. А потом смотришь — о, уже человек сам выехал на улицу, с кем-то по городу гуляет. Это очень хорошо»!
Дмитрий говорит, что в жизни нужно обязательно ставить себе какие-то цели. Постепенно приближаться к ним. И все будет прекрасно. Главное — не поддаваться лени. Всегда, мол, хочется полежать на диване и посмотреть телевизор. Но если дашь маленькую слабиночку — не успеешь очнуться, как она тебя съест. Не обязательно ходить в спортзал, но спортом заниматься надо, уверен он.
Мечты и их воплощения
В активе Дмитрия уже около 30 марафонов. Он постоянный участник забегов-заездов в Киеве, Харькове, Белой Церкви, Энергодаре, а также в России и Польше. В 2015 г. он поехал 550 км дистанции по маршруту Шостка — Могилёв.
«Зима в этом году была затяжная. Тренировок, соответственно, было мало на улице. Занимался в основном дома на тренажёрах. Поэтому нужно время, чтобы «вкатиться», почувствовать марафонский дух и зарядиться на новый сезон», — сознался Дмитрий. Но «вкатка» в шосткинца прошла более чем удачно. Первый же старт 2017 г. в Харькове на IV международном марафоне (10 тыс. участников из 15 стран) и сразу потрясающий результат: третье место в абсолютном зачете. Дистанция была очень сложной, с брусчаткой и тяжелыми подъёмами. Спортсмену потребовалось 2 часа 38 мин., чтобы преодолеть 42 км. Разница между его результатом и победителем составила всего 13 минут. А среди спортсменов-колясочников Дмитрий был однозначно лучшим.
На всемирном благотворительном марафоне Wings for Life World Run, этап которого проходил в Киеве, Дмитрий проехал на своём хенд-байке 100,7 км. Своего нового железного коня Дмитрий сравнивает с обычным велосипедом: «Переключаешь, едешь, прикладываешь обычные физические усилия. Нужно просто научиться управлять корпусом, особенно на поворотах с большим радиусом».
«Еду я всегда один, поэтому я сам за себя отвечаю. А именно — за состояние здоровья. Бывает жарко весь день, а дорогу на солнце надо выдержать. Я просто много тренируюсь, пять–шесть раз в неделю. Это большой труд. Люди на колясках пока не очень охотно присоединяются к марафонам. Но всегда со мной помощник и друг Андрей ВОЛОДИН. Планов у нас много, но заранее ими делиться я не люблю. Будут возможности – буду стараться демонстрировать хорошие результаты».
Врез. Мечта Дмитрия Васильцова — принять участие в Нью-Йоркском марафоне, на старт которого выходит около 45 тыс. участников
Александр Гринка, «Панорама» №23

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