Люди Сумщины: кутюрье в инвалидной коляске (фото)

С конотопчанкой Еленой Лебедевой (Сумская область) мне посчастливилось познакомиться в октябре 2015 года. Действительно посчастливилось, потому что встречи с такими светлыми людьми – настоящая редкость. Сама же Елена – не просто редкость. Она – единственная в своем роде. Вопреки тяжелой болезни, с детских лет лишившей ее возможности ходить, Елена смогла стать не только женой и матерью, но и первым украинским кутюрье в инвалидной коляске, — сообщает ИНВАУКР.

Ей было около трех лет, когда родители, Алексей и Екатерина Заболотьки, вдруг заметили что их старшая дочь Лена, бегая за младшей Людой (разница между девочками была в полтора года), как-то отстает. Заметив неладное, они сразу же начали лечить свою старшую дочурку. Но, увы, болезнь — спинальная амиатрофия — прогрессировала.

Когда пришло время Лене идти в школу, было решено, что вместе с ней в первый класс пойдет и пятилетняя Люда, чтобы в любой момент поддержать сестренку. Довольные девчонки целое лето примеряли портфель.

Первый класс был для Лены последним годом, когда она ходила своими ножками. Дальше они совсем перестали слушаться, и папе пришлось носить дочурку на руках. Алексею Ивановичу пришлось оставить должность главного инженера колхоза в Бочечках (под Конотопом) и устроиться учителем труда в местную школу, чтобы каждый день отвозить Лену на занятия и забирать домой.

И учителя, и одноклассники любили Лену. Понимая, что она не может вместе с ними выйти на переменку, когда звенел звонок с урока, вместо того, чтобы побегать по коридорам, ребята часто все до единого оставались в классе, чтобы Лене не было скучно. И с кабинета в кабинет их классу переходить было не нужно. Поскольку Лена не могла ходить, их класс оставили в одном кабинете. А если вдруг случалось, что Алексей Иванович не мог забрать Лену вовремя с уроков, сам директор школы мог взять девочку на руки и отнести домой.

Родители долго не могли поверить в то, что Лена никогда не сможет ходить. Даже группу инвалидности не хотели ей оформлять. И инвалидную коляску приобретать не решались, ведь для них это означало конец надеждам на то, что пройдет каких-то полгода и Лена пойдет своими ногами. И чтобы эти надежды превратились в реальность, дождавшись каждый раз новой зарплаты, Лену везли к очередному медицинском светиле: Касьяну, Дикулю, Васильеву. Только в Москву ездили 42 раза. Но все методы лечения были безуспешными.

А тем временем сестры повзрослели. Люда стала бегать в клуб на дискотеки. А Лена длинными вечерами оставалась дома. Только она совсем не завидовала сестре. Скорее, наоборот, радовалась за нее. Старалась, чтобы Люда была самой красивой. И прическу ей сделает, и обновку сошьет (мастерство моделирования начало проявляться в Лене еще в школьные годы). А бабушка и мама утирали украдкой слезы, наблюдая за сестрами

Сейчас Елена Лебедева вспоминает эти годы как самое трудное время в своей жизни. Ведь многим окружающим невозможно было объяснить, почему молодую девушку отец заносит в клуб на руках. Счастье присоединиться к молодежи в клубе выпадало для Лены лишь в большие праздники. Иногда Лену приглашали танцевать. И когда она говорила, что не танцует, парни этого не понимали. Позже, когда Лена передвигалась уже в инвалидной коляске, односельчане постарались сделать в клуб пандус.

После окончания школы и сестра, и друзья разъехались кто куда. Лена осталась одна. Появилась пустота, которую нужно было чем-то заполнять. И Лена заполнила ее моделированием, выкройками, шитьем. Она работала, ползая на корточках по полу – гладила, кроила, рисовала. Шила сначала для сестры. Люда, обладающая хорошей фигурой, стала первой ее моделью и одновременно ходячей рекламой. Сначала к роскошным нарядам Людмилы присматривались односельчане. Потом, поступив в медучилище, своим стильным гардеробом девушка стала привлекать внимание однокурсниц, которые стали записываться в клиентки к Лене. Ей заказывали даже свадебные платья.

А еще Лена очень хотела получить высшее образование и получила. Первая на то время из своего класса (безденежные 90-е были нелегкими). Правда, на модельера выучиться она не смогла. Нужно было ехать в Киев, учиться на стационаре, жить в общежитии. Для девушки в инвалидной коляске все это создавало необыкновенные сложности. Поэтому в 2001 году Елена поступила на заочное отделение факультета экономики и менеджмента Открытого Международного университета «Украина» и через шесть лет получила диплом менеджера.

Для полного счастья не хватало только любимого человека рядом. И вот однажды у нее зазвонил мобильный. Гостивший на Херсонщине у родителей Саша Лебедев был в тот день в плохом настроении. И от нечего делать набирал на новом мобильнике наугад цифры. Так случайно он набрал номер Лены. В ее голосе он услышал необыкновенную теплоту. И ему захотелось позвонить ей снова. Так они начали общаться. Прообщались четыре месяца. Она говорила о том, что не может ходить, что передвигается в инвалидной коляске. Но он этому не верил: не могла такая общительная, жизнерадостная, умная девушка быть инвалидом. Чтобы проверить, говорит она правду или нет, он приехал в Бочечки без предупреждения, и, стоя уже у ворот, попросил выйти. Она выехала в коляске.

31 декабря 2005 года в Бочечках была свадьба. С той поры они неразлучны. Свою любимую женщину Саша теперь все время носит на руках.

— Без Саши я моя жизнь ограничивалась четырьмя стенами родительского дома. Мне не хватало общения, — говорит Лена. – Теперь все приобрело новый смысл

Они растят сейчас двух сыновей: 10-летнего Володю и 7-летнего Игорька. И уже не так много остается у Лены сил и времени для шитья. Болезнь, увы, постоянно о себе напоминает. А нужно ведь и мужу помогать (у них небольшой бизнес), и детьми заниматься. Общественную работой тоже кому-то нужно делать. В своей многоэтажке Елена Лебедева — председатель ОСББ.

А еще каждый кутюрье должен иметь возможность показывать свои модели. У Лены пока такой возможности нет. Хочется надеяться, что когда-нибудь она все-таки появится.

Работы Елены:

КСЕНИЯ МАКСИМОВА «Україна небайдужа»