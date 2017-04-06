Письмо школьницы сначала стало талисманом для бойца. Вернувшись домой, он разыскал девочку и устроил поездку на аэродром.
«Девочку зовут Аня. Она учится в шосткинской школе-лицее №2. Ее письмо, адресованное в АТО, попало в руки командиру отделения тактической группы 80-й десантно-штурмовой бригады Виктору Осипенко и стало для него талисманом. Все месяцы Виктор носил его с собой и берег. А после, вернувшись домой, разыскал Аню. Теперь они друзья. По приглашению старшего друга маленькая Аня вместе с атошниками съездила на аэродром в Чемер и получила в подарок берет и полосатую майку. Прыгать с парашютом ей, правда, рановато:)
(Спасибо за фото Ксюшка Воробьёва)», — рассказала в соцсетях историю Лариса Якубенко и выложила фото.
Люди Сумщины: как школьница подружилась с десантником (фото)
Письмо школьницы сначала стало талисманом для бойца. Вернувшись домой, он разыскал девочку и устроил поездку на аэродром.
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