Люди Сумщины: как школьница подружилась с десантником (фото)

Письмо школьницы сначала стало талисманом для бойца. Вернувшись домой, он разыскал девочку и устроил поездку на аэродром.

«Девочку зовут Аня. Она учится в шосткинской школе-лицее №2. Ее письмо, адресованное в АТО, попало в руки командиру отделения тактической группы 80-й десантно-штурмовой бригады Виктору Осипенко и стало для него талисманом. Все месяцы Виктор носил его с собой и берег. А после, вернувшись домой, разыскал Аню. Теперь они друзья. По приглашению старшего друга маленькая Аня вместе с атошниками съездила на аэродром в Чемер и получила в подарок берет и полосатую майку. Прыгать с парашютом ей, правда, рановато:)

(Спасибо за фото Ксюшка Воробьёва)», — рассказала в соцсетях историю Лариса Якубенко и выложила фото.