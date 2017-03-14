Люди Сумщины: бумажных дел мастер

Эдуард Макаренко – мастер оригами, работы которого побывали во Львове, Одессе, Харькове, Киеве. Его бумажные творения вместе с другими были представлены на выставке в PinchukArtCentre, а организовать там свою выставку может далеко не каждый. Так, например, им сначала пришлось ждать 3,5 месяца ответа

Искусством оригами, которое развивалось в Японии, Эдуард занимается уже на протяжении 9 лет. Началось все с того, что молодой человек решил открыть для себя новое и незатратное творчество.

Если вы хотите кота из бумаги, то это не означает, что его можно сделать только одним способом (техникой). Сами же фигуры выполняются без клея и ножниц, а в процессе изготовления имеет значение абсолютно все, начиная от положения рук и заканчивая настроением. Одним из важных моментов является и выбор бумаги, так как обычная офисная не подойдет. Эдуард рассказал, что, когда начинал делать первые фигуры, не мог понять, почему результат отличается от картинки, — как оказалось, нужна специальная бумага, а для обучения вполне может подойти обычная пергаментная. Сначала он освоил moneygami (оригами из денежных купюр), и если новое поколение имеет представление об этом искусстве, то пожилые люди очень удивляются. Однажды Эдуард оставил оригами из денежной купюры в качестве чаевых, подошла бабушка и очень удивилась и возмутилась, как из денег можно сделать животное. Тогда Эдуард разобрал фигурку, продемонстрировав, что деньгам можна вернуть прежний облик.

В планах у оригамиста: выдать свою книгу на украинском языке. По словам Эдуарда, она будет не такой, как все книги об оригами: открыл, посмотрел картинку, сделал оригами и поставил книгу на полку. Она будет отличаться своей документальностью и полнотой техник, а не развлекательного характера.

Искусство нужно развивать и распространять, и поэтому каждую субботу проводятся мастер-классы по оригами, также действует школа, в которой могут обучаться все желающие.

Оригами имеет не только эстетический характер — некоторые фигуры несут в себе сакральный смысл. Так, они могут принести удачу, а некоторые нельзя продавать, а только дарить.

Как сказал Эдуард, из бумаги можно сделать абсолютно все, начиная от детской соски и заканчивая стаканчиком.

Фото1: Без бумаги нашу жизнь сложно представить, но сделать из нее кошку, машину или стакан умеют единицы

Дарья Данилова, «Панорама» №21