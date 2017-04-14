Люди Сум: модная блондинка

Сумская модель Анна Проничкина покоряет модные подиумы по всему миру, сверкает на страницах глянцевых журналов в пикантных фотосессиях и демонстрирует одежду ведущих дизайнеров Европы

Сегодня она не просто востребованная модель. В этом году Анна стала креативным директором уникального для всего мира конкурса красоты Miss Blond Ukraine, в котором соревнуются в красоте самые светлые головы нашей страны. Начинала она свою карьеру с сумского конкурса Elite Model от модельного агентства Mishel в конце 2000-х гг. Тогда сестры-двойняшки Анна и Светлана случайно попали на свой первый кастинг, хотя до этого и не мечтали работать в модной индустрии. Несколько лет девушки работали вместе, регулярно появляясь на страницах модных журналов не только Украины. Сегодня Светлана погрузилась в семейные заботы, а Анна продолжает покорять мир моды.

Не так давно фото Анны появилось на обложке журнала для женщин CosmoLady. В своем интервью она рассказала о том, что же доставляет ей удовольствие: «Как бизнес-леди, мне приятно покорять свои жизненные вершины. Каждый новый показ и фотосессия, каждый мой реализованный дизайнерский проект не только делает меня более успешной и профессиональной, но и дарит просто сумасшедший заряд бодрости, когда хочется идти дальше, ставить новые цели и снова достигать их. Как девушке, мне нравятся милые ухаживания, подарки и цветы. Нравится путешествовать, открывая новые страны».

Анна Проничкина уже не раз снималась и для мужских журналов в откровенных фотосессиях. «Что касается работы моделью, то для меня это тот случай, когда увлечение, и способ заработка гармонично соединились. Я отдыхаю и получаю удовольствие от процессов подготовки к съемке, самих съемок фотосессий или ходьбы по подиуму. Кроме того, модельный бизнес – это и еще отличный способ открыть мир, познакомиться с разными выдающимися людьми шоу-бизнеса и не только; более того – с некоторыми даже подружиться. Мне приятно сознавать, что, взглянув на глобус Земли, я во многих странах найду своих друзей! Как говорится – не имей сто рублей, а имей сто друзей – в моем случае даже выбор не пришлось делать. Просто наслаждаюсь жизнью. Стараюсь со всеми быть искренней и доброй, взамен получаю то же», — объясняет модель.

Фото1: Новое амплуа. Анна Проничкина хочет попробовать себя в роли телеведущей – уже работает над своим авторским проектом

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Наталия Гончарук, «Панорама» №23