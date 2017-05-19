Панорама / сумы / новости / события / комментарии
25.05 Четверг

Люди с инвалидностью возмущены тем, как ремонтируются дороги в Сумах

Сегодня, 13:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы
Панорама Панорама
Люди с инвалидностью возмущены тем, как ремонтируются дороги в Сумах

Бордюром по голове. Отремонтированные дороги в областном центре на 90 процентов не приспособлены для передвижения по ним маломобильных групп населения, в частности людей на инвалидных колясках. В первую очередь, это касается участков на пешеходных переходах. Руководители общественных организаций лиц с инвалидностью, входящие в состав городского комитета доступности, неоднократно акцентировали внимание властей на том, что ремонтировать дорожную инфраструктуру надо с учётом потребностей людей на колясках: на переходах не нужно укладывать бордюры — необходимо делать равномерный спуск с тротуаров на проезжую часть. Но их призывы так и не услышали: даже последние капитальные ремонты дорог в центре выполняются с нарушением всех дорожно-строительных нормативов.
В общественных организациях заявили, что, если на протяжении ближайшего месяца дорожники не начнут исправлять свои ошибки, их активисты оставляют за собой право самостоятельно демонтировать высокие бордюры на пешеходных переходах.
Фото автора. «Сюрпризы» для колясочников. Именно они встречаются чуть ли не каждом переходе
Григорий Саныч, «Панорама» №20

Напечатать Письмо автору Просмотров 59 Комментариев 0

читайте также
Нападение в Сумах: кто избил Калиниченко (фото)
Нападение в Сумах: кто избил Калиниченко (фото)
19.05.2017, 09:20 Новость
Панорама Панорама 19.05.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 256 Комментариев 0
Суд да дело: убийство собаки в Сумах (видео)
Суд да дело: убийство собаки в Сумах (видео)
17.05.2017, 15:19 Новость
Панорама Панорама 17.05.2017, 15:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 256 Комментариев 0
Доброта на вкус в Сумах
Доброта на вкус в Сумах
17.05.2017, 13:19 Новость
Панорама Панорама 17.05.2017, 13:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 162 Комментариев 0
На Сумщине с крыши упал мужчина
На Сумщине с крыши упал мужчина
11.05.2017, 07:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 11.05.2017, 07:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 197 Комментариев 0
ДТП в Сумах: допился до…бардюра (фото) 2 фото
ДТП в Сумах: допился до…бардюра (фото)
24.04.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 24.04.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 393 Комментариев 0
В Сумах судили водителя скорой из-за маячка
В Сумах судили водителя скорой из-за маячка
23.03.2017, 11:19 Новость
Панорама Панорама 23.03.2017, 11:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 269 Комментариев 0
Водитель подшофе устроил ДТП в Сумах (фото) 2 фото
Водитель подшофе устроил ДТП в Сумах (фото)
23.03.2017, 07:20 Новость
Панорама Панорама 23.03.2017, 07:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 505 Комментариев 0
Люди-звери: в Сумах накажут живодера
Люди-звери: в Сумах накажут живодера
03.03.2017, 12:17 Новость
Панорама Панорама 03.03.2017, 12:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 227 Комментариев 1
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Завод за год
Вчера, 10:29
admin adminych admin adminych Вчера, 10:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 567 Комментариев 0
«НИКМАС»: престижная работа и карьерная перспектива
23.05.2017, 13:09
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 13:09 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0
Белорусский десант в Центре крови
23.05.2017, 12:07
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 566 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к запрету российских социальных сетей и поисковых ресурсов (одноклассники, вконтакте, яндекс и мейл.ру)
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Как купить недорогой смартфон?
15.05.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 81 Комментариев 0
Выравнивание зубов: какие брекеты лучше
15.05.2017, 16:53
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
11.05.2017, 18:43
admin adminych admin adminych 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 72 Комментариев 0
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 188 Комментариев 0
Почему стоит отправиться в Египет: рецепт удачного заграничного тура
27.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 88 Комментариев 0
последние комментарии
ukrop к материалу
Сумчане помогают в освещении Лебедина (фото)
Интересно, из тех кто комментирует, сколько считает, что при Порошенко стало жить лучше? Неужели иуд стало больше?
Сегодня, 16:13
ukrop к материалу
Кому верят украинцы (инфографика)
Интересно, из тех кто комментирует, сколько считает, что при Порошенко стало жить лучше? Неужели иуд стало больше?
Сегодня, 15:55
Roma1971 к материалу
Сумчане помогают в освещении Лебедина (фото)
Отличное решение ставить ЛЕД светильники, я считаю что это наше будущее. Мы вот с соседями поставили на улице светодиодные светильники ...
Сегодня, 13:29
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII