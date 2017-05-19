Люди с инвалидностью возмущены тем, как ремонтируются дороги в Сумах

Бордюром по голове. Отремонтированные дороги в областном центре на 90 процентов не приспособлены для передвижения по ним маломобильных групп населения, в частности людей на инвалидных колясках. В первую очередь, это касается участков на пешеходных переходах. Руководители общественных организаций лиц с инвалидностью, входящие в состав городского комитета доступности, неоднократно акцентировали внимание властей на том, что ремонтировать дорожную инфраструктуру надо с учётом потребностей людей на колясках: на переходах не нужно укладывать бордюры — необходимо делать равномерный спуск с тротуаров на проезжую часть. Но их призывы так и не услышали: даже последние капитальные ремонты дорог в центре выполняются с нарушением всех дорожно-строительных нормативов.

В общественных организациях заявили, что, если на протяжении ближайшего месяца дорожники не начнут исправлять свои ошибки, их активисты оставляют за собой право самостоятельно демонтировать высокие бордюры на пешеходных переходах.

Фото автора. «Сюрпризы» для колясочников. Именно они встречаются чуть ли не каждом переходе

Григорий Саныч, «Панорама» №20