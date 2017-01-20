Любите и путешествуйте: гороскоп на 23 января

23 января 2017 года — это очень благоприятный момент для коротких поездок и непродолжительных путешествий. Сегодня в воздухе распространится атмосфера радости и добра, которая всячески поспособствует установлению любовных и дружеских отношений.

Овен:

Овны 23 января 2017 г займутся построением планов относительного дальнейшего будущего своей карьеры. Эти мысли не покинут вас и в вечерние часы (даже пятничные посиделки с друзьями не смогут настроить вас на волну радости и веселья).

Телец:

Тельцам в этот день удастся провести очень выгодную финансовую авантюру. Вечером, празднуя свой успех, постарайтесь не распространяться друзьям о том, как и с помощью каких средств вы получили баснословную прибыль.

Близнецы:

Близнецы 23 января почувствуют острую потребность в наличие единомышленников. Идея, которую вы вынашиваете наедине с собой, отнимает у вас много моральных сил и настоятельно требует, чтобы вы её с кем-нибудь обсудили.

Рак:

Раков сегодня сильно разозлит кто-то из давних приятелей. Друг, которому вы доверите какой-то важный секрет, сам того не ожидая сделает эти конфиденциальные сведения достоянием широкой общественности.

Лев:

Львов в этот день ожидает много любви и романтики. Вторая половинка приятно вас удивит, решив организовать в эту пятницу визит в дорогой ресторан или устроить поездку по экзотической местности.

Дева:

Девы сегодня будут ставить бесконечные эксперименты и в делах, и на личном фронте. Постарайтесь не переусердствовать, применяя креативный подход в тех сферах жизни, где он не востребован и не уместен.

Весы:

Весы сегодня будут очень творчески относиться к окружающей действительности. Свой колоссальный внутренний потенциал вы попытаетесь реализовать в домашних стенах, и уже вечером этого дня вплотную задумаетесь о необычном ремонте.

Скорпион:

Скорпионы 23 января 2017 испытают сильный гнев по отношению к своим близким родственникам. Когда члены вашей семьи озвучат своё решение относительно предстоящего переезда или прочих масштабных перемен, вы поймёте одно — ваше мнение здесь абсолютно никого не интересует.

Стрелец:

У Стрельцов сегодня будет достаточно сложный день, который принесёт непредсказуемые последствия. Не исключено, что после ссоры с начальством вы подпишите заявление об уходе с нынешней должности, а вечером решите порвать свои давние любовные отношения.

Козерог:

Козероги в этот день будут крайне придирчивы при составлении семейного бюджета. С целью сэкономить часть заработанных средств вы заставите родственников отказаться от многих необязательных трат и не дадите им возможности хоть как-то выразить своё недовольство.

Водолей:

Водолеям сегодня заметно навредит склонность к самолюбованию. Во время вечернего «романтика» вы будете зациклены только на себе и своих личных делах, чем сильно обидите свою вторую половинку.

Рыбы:

Рыбы сегодня рискуют стать жертвой мошенников и авантюристов. Не верьте на слово всему, что вам говорят, и не слушайте сказки о том, что только от вашей щедрости зависит жизнь больного ребёнка или пожилого человека.