Панорама / сумы / новости / события / комментарии
23.09 Суббота

Луковицы каллы — разноцветные покрывала изысканных цветов

18.12.2015, 12:15 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Луковицы каллы — разноцветные покрывала изысканных цветов

Калла, или Зантедеския (лат. Zantedeschia), – гость из Южной Африки, представитель семейства Ароидных. Её цветок в виде плотного желтого початка завернут элегантным покрывалом. Оно и создает декоративную ценность этого растения. Многие годы мы могли наблюдать только белоснежные экземпляры, которые отлично смотрелись на подоконниках, в букетах и даже на цветниках в летний период. Их размножали клубнями (которые зачастую ошибочно называли луковицами), а особо крупные растения были предметом гордости цветоводов. Но теперь, когда из Европы в Украину устремились целые потоки лучших результатов селекции, наши цветоводы получили возможность значительно разнообразить свои коллекции. Зимой можно купить луковицы каллы розовых, сиреневых, фиолетовых, кремовых и других оттенков. Стоят они недорого, но смотрятся весьма эффектно и необычно. Один здоровый экземпляр при надлежащем уходе может в среднем дать около двух десятков цветков.

Как правильно проращивать клубни каллы

В первую очередь стоит отметить, что каллы с цветными покрывалами отличаются большей устойчивостью и неприхотливостью по сравнению с привычными белыми эфиопскими собратьями. Для возделывания луковиц каллы следует соблюдать такие условия:

  • освещение и температура: в период вегетации необходима t 18-25 ˚С (после окончания цветения – 25-27 ˚С для закладки почек), интенсивный рассеянный свет;
  • подкормка: используют органические или минеральные удобрения, но можно и комплексные препараты для луковиц каллы;
  • полив: поскольку родиной этого растения являются тропики Африки, то для выращивания необходимо обеспечить условия, приближенные к родным — достаточно воды и влажного воздуха;
  • почва: используют небольшие горшки, на дно которых размещают дренаж и насыпают легкую питательную смесь (листовая и дерновая земля, компост). Клубни каллы заделывают на рекомендуемую глубину (зависит от её размера), присыпав слоем почвы. Растения также подходят и для летнего выращивания в цветниках или на террасах;
  • после окончания цветения листья срезать не рекомендуется, поскольку должно произойти постепенное перемещение питательных веществ к клубням.

После отмирания всех листьев луковицы каллы выкапывают, очищают, просушивают и убирают на хранение. Наиболее подходящее место — нижние полки холодильников. В отличие от белых эфиопских калл, период покоя которых составляет примерно 4 недели, у цветных сортов он длится около 4 месяцев.

Заказать луковицы каллы по выгодным ценам можно в интернет-магазине «Яскрава Клумба», который является крупным поставщиком посадочного материала европейского качества. Возможности онлайн-торговли значительно расширяют географию потребителей, поскольку доставка осуществляется в Киев, Львов, Одессу, Днепропетровск и другие города согласно стоимости услуг компаний-перевозчиков.

Напечатать Письмо автору Просмотров 778 Комментариев 1

читайте также
Обзор некоторых видов садовых инструментов 2 фото
Обзор некоторых видов садовых инструментов
13.06.2016, 14:58
admin adminych admin adminych 13.06.2016, 14:58 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 73 Комментариев 0
Газонокосилки: популярные виды
Газонокосилки: популярные виды
22.03.2016, 13:33
admin adminych admin adminych 22.03.2016, 13:33 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 132 Комментариев 0
На что нужно обратить внимание при покупке мотокосы?
На что нужно обратить внимание при покупке мотокосы?
12.01.2016, 19:08
admin adminych admin adminych 12.01.2016, 19:08 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 319 Комментариев 0
Правила хорошого врожаю
Правила хорошого врожаю
04.01.2016, 16:27
admin adminych admin adminych 04.01.2016, 16:27 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 200 Комментариев 0
Критерии подбора мощности мотоблока
Критерии подбора мощности мотоблока
21.12.2015, 12:01
admin adminych admin adminych 21.12.2015, 12:01 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 75 Комментариев 0
Голубика — ягода в синей тунике
Голубика — ягода в синей тунике
08.12.2015, 16:48
admin adminych admin adminych 08.12.2015, 16:48 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 725 Комментариев 0
Запчасти для опрыскивателей Джон Дир
Запчасти для опрыскивателей Джон Дир
04.12.2015, 17:28
admin adminych admin adminych 04.12.2015, 17:28 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 273 Комментариев 0
Развитие производства топливных брикетов в Сумской области
Развитие производства топливных брикетов в Сумской области
03.11.2015, 19:17
admin adminych admin adminych 03.11.2015, 19:17 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 376 Комментариев 0
Теги
,
Комментировать (1)

Добавить комментарий

  • Валерия
    Валерия | 21.09.2017, 10:47

    Заказывала весной в этом магазине, хорошие растения выросли. Но к осени так вышло что залили водой и пришлось заказывать снова, они пропали. Заказывала уже в другом магазине https://matla-flowers.com.ua/ так как цена дешевле была. Наибольше понравились сиреневые и розовые каллы.

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Сумчани, ласкаво просимо на Сумський автомобільний ярмарок!
21.09.2017, 11:58
admin adminych admin adminych 21.09.2017, 11:58 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 313 Комментариев 0
На Сумщині запрацював цукровий завод
20.09.2017, 19:12
admin adminych admin adminych 20.09.2017, 19:12 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 671 Комментариев 0
«Капля крови» отважных и благородных
20.09.2017, 12:33
admin adminych admin adminych 20.09.2017, 12:33 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Машиностроение – призвание мужественных сумчан
19.09.2017, 17:06
admin adminych admin adminych 19.09.2017, 17:06 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 53 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 398 Комментариев 0
Опросы

Нужны ли Украине досрочные президентские выборы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Интерактивная приемка автомобиля — ключевое преимущество Бош Авто Сервис
Вчера, 17:59
admin adminych admin adminych Вчера, 17:59 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Блог компании Метро — пожалуй, лучший блог о еде
21.09.2017, 14:21
admin adminych admin adminych 21.09.2017, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Нужно ли менять форсунки
14.09.2017, 17:33
admin adminych admin adminych 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
Huawei Nova 2 — смартфон на все случаи жизни
11.09.2017, 14:13
admin adminych admin adminych 11.09.2017, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 110 Комментариев 0
Современный стиль двуспальной кровати: отдаем предпочтение дереву
08.09.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 95 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Харчи не по карману (инфографика)
Ну как "жизнь по новому", не насытились? Кто-то ещё НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ...
Вчера, 23:15
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине день села праздновали с размахом и пользой (фото)
Нынешняя прокуратура продолжает дело УГОЛОВНИКА Януковича по рекомендациям нынешнего гаранта КОРРУПЦИИ и ей некогда расследовать зтот "распил" ибо заняты крышеванием ...
Вчера, 23:07
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине чиновник отделался штрафом
Так и здесь прокуратура будет покрывать своих подельников. Не зря же ВОРЫ и КОРРУПЦИОНЕРЫ пропихивали генпрокурором Луценко, который теперь говорит ...
Вчера, 23:02
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII