Луковицы каллы — разноцветные покрывала изысканных цветов

Калла, или Зантедеския (лат. Zantedeschia), – гость из Южной Африки, представитель семейства Ароидных. Её цветок в виде плотного желтого початка завернут элегантным покрывалом. Оно и создает декоративную ценность этого растения. Многие годы мы могли наблюдать только белоснежные экземпляры, которые отлично смотрелись на подоконниках, в букетах и даже на цветниках в летний период. Их размножали клубнями (которые зачастую ошибочно называли луковицами), а особо крупные растения были предметом гордости цветоводов. Но теперь, когда из Европы в Украину устремились целые потоки лучших результатов селекции, наши цветоводы получили возможность значительно разнообразить свои коллекции. Зимой можно купить луковицы каллы розовых, сиреневых, фиолетовых, кремовых и других оттенков. Стоят они недорого, но смотрятся весьма эффектно и необычно. Один здоровый экземпляр при надлежащем уходе может в среднем дать около двух десятков цветков.

Как правильно проращивать клубни каллы

В первую очередь стоит отметить, что каллы с цветными покрывалами отличаются большей устойчивостью и неприхотливостью по сравнению с привычными белыми эфиопскими собратьями. Для возделывания луковиц каллы следует соблюдать такие условия:

освещение и температура: в период вегетации необходима t 18-25 ˚С (после окончания цветения – 25-27 ˚С для закладки почек), интенсивный рассеянный свет;

подкормка: используют органические или минеральные удобрения, но можно и комплексные препараты для луковиц каллы;

полив: поскольку родиной этого растения являются тропики Африки, то для выращивания необходимо обеспечить условия, приближенные к родным — достаточно воды и влажного воздуха;

почва: используют небольшие горшки, на дно которых размещают дренаж и насыпают легкую питательную смесь (листовая и дерновая земля, компост). Клубни каллы заделывают на рекомендуемую глубину (зависит от её размера), присыпав слоем почвы. Растения также подходят и для летнего выращивания в цветниках или на террасах;

после окончания цветения листья срезать не рекомендуется, поскольку должно произойти постепенное перемещение питательных веществ к клубням.

После отмирания всех листьев луковицы каллы выкапывают, очищают, просушивают и убирают на хранение. Наиболее подходящее место — нижние полки холодильников. В отличие от белых эфиопских калл, период покоя которых составляет примерно 4 недели, у цветных сортов он длится около 4 месяцев.

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