Лучшие люди Сумщины

«Человеком года»-2016 по версии Оргкомитета конкурса «ТОП 50» стал герой АТО, разведчик Сергей ЮЩЕНКО

Итоги ежегодного рейтинга «Сумщина. ТОП-50», а это более 90 лауреатов самых разных отраслей, озвучили 1 марта в помещении Сумской областной филармонии. Прекрасный вечер признания достижений наших земляков прошел под аккомпанемент талантливого оркестра классической музыки «Ренессанс». Зрители приветствовали талантливую молодежь Сумщины («Зеленая десятка»), лучших спортсменов («Спортивная десятка»), культурную элиту («Золотая десятка»), бизнесменов и предпринимателей («Экономическая десятка»), а также лауреата рейтинга «Человек Года-2016».

Один из многих

В этом году победителем в номинации «Человек года» стал герой АТО, разведчик Сергей ЮЩЕНКО, который стал собирательным образом всех участников и героев антитеррористической операции из Сумщины. Сергей приехал на презентацию журнала уже из Глухова, а не из военного госпиталя, где он провел многие месяцы. Сегодня Сергей все еще передвигается в инвалидной коляске, но не оставляет надежд снова встать на ноги. Для экспертов выбор «Человека года» был важным, ведь в лице этого героя они отметили достижения каждого украинца, кто защищал и защищает нашу страну от агрессора, дает возможность нашим детям расти, культуре — развиваться, а экономике – создавать материальную базу для общества. «Я ни дня не жалею о том выборе, который сделал. Что пошел на фронт… Я старался делать свое дело как можно лучше и горжусь тем, что я был там», — отметил Сергей Ющенко, обращаясь к присутствующим в зале. Поддержать Сергея приехала супруга Екатерина, которая всегда рядом с ним. Для этой скромной семьи победа в конкурсе стала полной неожиданностью. Ведь сами Ющенки не очень любят огласку и стараются все беды не выносить наружу. Но поскольку Сергей получил очень серьезное ранение и до сих пор проходит реабилитацию после сложнейших операций, ему очень нужна была помощь – специальный аппарат, поддерживающий тело, — вертикализатор. Благодаря быстрой реакции на возникшую необходимость главы Сумской ОГА Николая КЛОЧКО и оперативную работу депутатов Сумского Областного совета Сергей Ющенко получил финансовую помощь порядка 137 тыс. грн. «Я знаю эту семью с военного госпиталя во Львове. Я видел их искреннюю любовь, и для меня особенно приятно помочь этим молодым людям. Нас не нужно просить об этом. Просто информируйте, чтобы мы могли своевременно отзываться», — отметил Николай Клочко.

Так что в этот вечер еще одним полезным делом стало больше.

Четыре «десятки»

Знакомить зрителей с лауреатами начали с самых юных и талантливых — «Зеленой десятки». Попали в нее молодые люди, которым еще не исполнилось 25 лет. Сформировать десятку молодых талантов для экспертного жюри было достаточно сложно, как отметила директор Сумского городского центра досуга молодежи Марина ПОПАТЕНКО. «Мы работали со списком номинантов более 40 человек. Было очень сложно, ведь достижения ребят самые разные, и сделать выбор было нелегко. Мы постарались представить молодые таланты из самых разных отраслей. Так, сюда попали вокалисты, танцоры, спортсмены, активисты и волонтеры», — отметила эксперт.

Для каждого лауреата был заготовлен диплом и экземпляр журнала «ТОП 50». «Настає той час, коли твоя праця приносить плоди. Чотири роки тому я почав вести волонтерську, лідерську, громадську, ораторську діяльність. І 1 березня, за рішеннями експертів та редколегії газети «Панорама», я став лауреатом рейтингу «Зелена десятка». Мені надзвичайно приємно. Я не очікував цього», — поделился своими впечатлениями один из лауреатов рейтинга «Зеленая десятка» Владислав ШАПОВАЛ.

Наверное, сложнее всего пришлось экспертам «Спортивной десятки». От имени экспертного жюри на сцене выступил спортивный журналист телеканала «Сумы.ua» Григорий РЕВА: «У нас в экспертом жюри ежегодно идет настоящая война за каждого кандидата. Учитываются и секунды, и ранг медалей, и престиж соревнований… Поэтому который год прошу сделать не десятку, а «спортивную двадцатку», чтобы можно было хоть немного больше показать достижения наших ребят-спортсменов».

Без ссор и скандалов (к сожалению – прим. Главредактора) обошлось определение лауреатов «Золотой десятки». Как отметила редактор рубрики «культура» газеты «Панорама» Алена КАСАТКИНА, в этом году в рейтинге есть много новых лиц, но не остались в стороне мэтры, которые из года в год делают вклад в развитие нашей культуры. Два лауреата этого рейтинга были награждены посмертно: органист, заслуженный артист Украины, художник FIAP Михаил ЧИЧЕРИН, а также фотограф Борис ШУЛЬГА.

Очень важной для общества в сложное постсоветское экономическое время является «Экономическая десятка», куда в этом году попали не только крупные предприятия, но и мелкие предприниматели. Профессор СумДУ Сергей ИЛЬЯШЕНКО отметил, что в этом году эксперты отдали предпочтение тем предпринимателям, которые не бояться рисковать и создавать новые производства, не теряя старых позиций.

Полезные люди

В рамках рейтинга экспертным жюри также были определены 50 лауреатов, которые отметились полезными делами и реализовали успешные проекты в 2016 г. Все они располагаются в списке в алфавитном порядке, так что рейтингом нынешний вариант можно назвать только условно. Скорее, это список людей, которые делали, делают и будут делать полезные дела для нашего общества. Ведь сложно оценить важность вклада каждого в процветание и развитие нашей страны, их поддержку. Важно, чтобы их пример стал заразительным и, глядя на этих лауреатов, хотелось и самому совершать новые добрые дела. «Я сподіваюсь, що у найближчі кілька років ми будемо видавати рейтинг 1000 корисних людей та їх корисних справ!» — отметил ведущий презентации, главный редактор газеты «Панорама» Евгений ПОЛОЖИЙ. Потому что невозможно не брать пример и не говорить «спасибо» людям из БФ «Технология», которые обеспечили ремонт и замену оборудования в хирургическом отделении детской областной больницы; невозможно не брать пример с громады пгт. Липова Долина, которая достроила храм, которые строила 20 лет; невозможно без дрожи в голосе говорить о восьмилетнем мальчике, который продал свою коллекцию кактусов, чтобы отдать деньги на операцию для младшей сестры; сложно не восхищаться смелостью онкобольной девушки, которая оголяет свою душу в фотовыставке, чтобы собрать деньги на свое лечение (Виталина ГОНОР награждена посмертно — прим. ред.).

В «ТОП 50» в по итогам 2016-го года нашлось место и тем, кто будет осуществлять свои проекты в рамках городского бюджета, и тем, кто заботится о бродячих животных, и тем, кто проводит благотворительные акции по сбору денег для тяжелобольных детей, и, кончено же, волонтерам, которые помогают фронту и раненым. Так что, дорогие читатели, в заключение мы можем лишь процитировать девиз наших добрых партнеров из БФ «Технология», который является не только девизом, но и своеобразным призывом: «Не бойтесь быть добрыми!»

Екатерина Евдокимова, «Панорама» №11