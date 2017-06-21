Лучшие люди Сум (фото)

Город Сумы славен людьми. «Панорама» составила «двадцатку» самых известных и культовых личностей нашего города за всю историю

В канун дня рождения Сум наша редакция решила представить читателям двадцатку самых известных личностей, связанных с нашим городом. Конечно же, как и любюой другой «список самых-самых», список «Панорамы» субъективен. Ноо наш список можно дополнить в любой момент – через несколько дней вы сможете его найти на сайте www.vciSumy.com – дополнить и проголосовать за своего кандидата. Итоги мы подведем в Новогоднем номере.

Мы выбрали знаковые личности, родившиеся в Сумах или же связавшие свою жизнь с нашим городом. Вспомнили об их заслугах и о том, что они оставили после себя будущим поколениям.

1. Гарасим КОНДРАТЬЕВ (?-1701). Основатель г. Сумы. Полковник Сумского слободского казачьего полка. Оставил после себя Воскресенский храм (заложен в 1696 г.), который считается самым старым каменным сооружением города. Закончил строительство в 1702 г. сын полковника — Андрей Кондратьев.

2. Дмитрий СУХАНОВ (1825-1890). Городской голова с 1858 по 1871 г., был учредителем Сумского общественного банка. За его средства была создана городская пожарная команда, перестроен (почти заново построен) Спасо-Преображенский собор.

3. Михаил ФОМЕНКО (родился 19 сентября 1948 г. в с. Малая Рыбица Краснопольского р-на). Футболист и тренер. Успешно выступал за футбольный клуб «Динамо» (Киев) и сборной СССР (1972-1977), многократный чемпион СССР и обладатель Кубка, выигрывал Кубок Кубков и Суперкубок. С 26 декабря 2012 г. по 23 июня 2016 г. был главным тренером национальной сборной Украины.

4. Владимир ГОЛУБНИЧИЙ (родился в 1936 г. в Сумах). Участник пяти Олимпийских игр, обладатель двух золотых, серебряной и бронзовой наград. Дважды рекордсмен мира в ходьбе на 20 км. Обладатель полного комплекта медалей чемпионатов Европы.

5. Елена ПЕТРОВА (родилась 24 сентября 1972 г. в России). Битлонистка. В 1998 г. выиграла серебряную медаль индивидуальной гонки на зимних Олимпийских играх в Нагано в составе сборной Украины. Многократная призёрка чемпионатов мира и Европы.

6. Зиновий КРАСОВИЦКИЙ (1923 — 2008). Уроженец С.-Буды. Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук. Являлся главным инфекционистом Сумской области, был организатором первой отдельной инфекционной больницы со всеми необходимыми структурными подразделениями.

7. Александр ШАПАРЕНКО (род. 16 февраля 1946 г. в п. Степановка Сумского р-на. Спортсмен (гребля на байдарках). Двукратный олимпийский чемпион: в 1968 г. в гребле на байдарке-двойке с Владимиром Морозовым и в 1972 г. на байдарке-одиночке. Серебряный призёр Олимпийских игр 1968 г.

8. Павел ЗАЙЦЕВ (1886 — 1965). Уроженец Сум. Профессор, литературовед, автор одной из самых известных биографий Тараса Шевченко. Член Украинской Центральной Рады. Подготовил 16-томное полное издание произведений Шевченко (Варшава, 1934-1939). Преподавал в Варшаве и Мюнхене.

9. Алексей ВЕРТИНСКИЙ (род. 2 января 1956 г. в г. Сумы) — актёр театра и кино, народный артист Украины. С 1997 г. — актёр киевского Молодого театра. Обладатель двух премий «Киевская пектораль» за лучшую мужскую роль (1999, 2014). В его фильмографии — 81 фильм.

10. Иван ХАРИТОНЕНКО (1820 — 1891) — предприниматель и меценат. Родился в пос. Нижняя Сыроватка. Один из самых крупных русских сахарозаводчиков, также известен благотворительной деятельностью. За свои средства и позже средства сына — Павла – Харитонеки построили храмы, больницы, приюты, учебные заведения.

11. Алексей АЛЧЕВСКИЙ (1835-1901). Родился в Сумах. Известный банкир, промышленник, меценат. На его средства были открыты больницы, библиотеки, воскресные школы в Сумах. Его именем назван город в Луганской области — Алчевск. Создатель первого в России акционерного ипотечного банка и финансово-промышленной группы. Муж Христины Журавлёвой-Алчевской, народного просветителя, автора системы обучения грамоте взрослых.

12. Никанор ОНАЦКИЙ (1835-1901). Родился в с. Хоменкове Липоводолинского р-на. Живописец, поэт, искусствовед, общественный деятель. Организатор и директор Сумского художественного музея. Расстрелян в 1937 г. Его именем назван Сумской художественный музей.

13. Михаил ЛУШПА (1920 — 2007). Родился в с. Могрица Сумского р-на.

Занимая посты председателя Сумского промышленного облисполкома и первого секретаря горкома КПУ, курировал строительство гостиницы «Сумы», молодёжного центра «Романтика», библиотеки им. Крупской, театра Щепкина, детского парка «Сказка» и других объектов.

14. Иван ДЕРЕВЯНКО (1922 — 1996). Родился в. Стецковка Сумского р-на. Заслуженный врач Украины и СССР. С 1957 г. жил и работал в Сумах. Был первым анестезиоогом Сумской областной больницы, заведующим хирургическим отделением.

15. Николай ЛЕЩИНСКИЙ (1846 — 1914). Визитная карточка города — Альтанка – связана именно с эти купцом. Он построил её на месте безуспешных поисков нефти. Также в 1905 г. семья Лещинских, владевшая здешними землями, подарила городу участок, где сейчас находится парк им. Кожедуба.

16. Геннадий ПЕТРОВ (1936 — 1996). Сумской журналист-краевед, автор более 1500 публикаций. Его стараниями возвращены имена многих известных личностей Сумщины, спасён Воскресенский храм, который в 1960 г. коммунисты хотели снести.

17. Семён САПУН. (1893 — 1943). Родился на Полтавщине. Украинский революционер– подпольщик, педагог. Лидер Сумской облатной сети ОУН(б) во время немецкой оккупации. Руководитель общества «Просвіта» в г. Сумы (1942). Расстрелян немцами в 1943 г.

18. Павел ЛИНТВАРЁВ (1861 — 1911). Благодаря ему и его родным в Сумах есть дом- музей А. Чехова. Его средствами реконструирована в камне церковь Рождества Ионна Предтечи. В 1907 г. к церкви пристроены два боковых алтаря – Св. Троицы и Св. Иоанна.

19. Иван АСМОЛОВ (1844 — 1918). Купец, селекционер и путешественник. Его именем назван дендропарк на ул. Троицкой, включенный в заповедный фонд Украины. Привёз в Сумы много экзотических растений. Кирпичи с клеймом «И.А.» за высокое качество называли «железняком».

20.Степан СУПРУН (1907-1941). Родился в с. Речки Белопольского района. Летчик-испытатель. во время второй мировой войны — летчик-истребитель. Дважды Герой Советского Союза. Погиб в воздушном бою.

Александр Гринка, «Панорама» №36