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03.08 Четверг

Лучше вместе: гороскоп на 3 августа

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Лучше вместе: гороскоп на 3 августа

Подходящий момент для организации деловых совещаний, презентаций новых проектов и проведения различного рода переговоров. Однако в этот день не следует слишком полагаться лишь на себя, так как наибольший успех сегодня принесёт коллективная деятельность.
Овен:
Овнам в этот день удастся очень выгодно вложить свои финансы. После того, как вы убедитесь, что ваш новый бизнес-проект лишён каких-либо рисков, вам захочется лишь одного — много работать, чтобы поскорей получить первую прибыль.
Телец:
Тельцы проявят повышенный интерес к тенденциям молодёжной моды. Собираясь на работу, вы включите в свой гардероб какую-то ультрасовременную вещицу, что добавит вам пикантности и уверенности в собственных силах.
Близнецы:
Природная привлекательность Близнецов в этот день многократно усилится. Вы будете с удовольствием наблюдать, какое ошеломительное впечатление производит ваша наружность на противоположный пол, и не откажетесь принять все проявленные в ваш адрес знаки внимания.
Рак:
Раки в этот день сделают многое ради блестящего будущего своей карьеры. Вы объедините вокруг себя самых преданных коллег, чтобы в компании этих надёжных людей как можно скорей воплотить в жизнь свою перспективную задумку.
Лев:
Львов в этот день ожидает большой успех в процессе публичных выступлений. Люди, собравшиеся послушать вашу речь, с удивлением отметят, что вы очень артистичны и не лишены задатков талантливого оратора.
Дева:
Девы в этот день будут рассыпать комплименты и близким друзьям, и малознакомым особам. Пока вы испытываете колоссальный душевный подъём, вам захочется, чтобы окружающие также прониклись вашим сверх позитивным настроением.
Весы:
Весам предстоит заниматься повседневной рутиной. Отсутствие ярких событий в течение этого дня доставит вам только положительные эмоции (вы решите, что пока ваша жизнь настольно стабильна, у вас нет никаких поводов для беспокойства).
Скорпион:
Скорпионы посвятят этот день наведению порядка на месте своей работы. Когда ваше служебное пространство засияет уютом и чистотой, у вас возникнет непреодолимое желание взяться за привычные дела с удвоенной энергией.
Стрелец:
Стрельцам удастся заручиться поддержкой новых деловых партнёров. Вы сможете расположить к себе этих людей благодаря своей природной смекалке, отличному чувству юмора, а также с помощью вашего непревзойдённого профессионализма.
Козерог:
Козероги в этот день смогут выбрать очень необычный подарок для своей давней зазнобы. Получив этот презент, человек, к которому вы питаете искренний интерес, наконец согласится перевести ваше взаимное общение в более интимное русло.
Водолей:
Водолеи сегодня попытаются продемонстрировать близким свои кулинарные таланты. Ваши родственники и друзья, с наслаждением поглощая приготовленный вами шедевр, будут несказанно удивлены, что вы умеете готовить настолько сложные блюда.
Рыбы:
Рыбы вплоть до позднего вечера этого дня будут озадачены очень сложным вопросом. Вы не сможете точно определиться, кого именно предпочесть — свою бывшую вторую половинку, внезапно решившую вернуть ваше расположение, или особу, с которой совсем недавно познакомились.

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