Сумские правоохранители не теряют бдительности. «Две патрульные машины, экспертная группа и оперативная сейчас 10:10 работают около Альтанки. Комментарии не дают, пока», — написал Артур Назаров и выложил фото.
Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, патрульные остановили автомобиль для проверки. По предварительным данным, документы на транспортное средство вызвали подозрение, проводится проверка.
Лучше перебдеть: в центре Сум работает полиция
Сумские правоохранители не теряют бдительности. «Две патрульные машины, экспертная группа и оперативная сейчас 10:10 работают около Альтанки. Комментарии не дают, пока», — написал Артур Назаров и выложил фото.
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