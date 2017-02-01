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09.03 Четверг

Лучше перебдеть: в центре Сум работает полиция

Сегодня, 10:54 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Лучше перебдеть: в центре Сум работает полиция

Сумские правоохранители не теряют бдительности. «Две патрульные машины, экспертная группа и оперативная сейчас 10:10 работают около Альтанки. Комментарии не дают, пока», — написал Артур Назаров и выложил фото.
Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, патрульные остановили автомобиль для проверки. По предварительным данным, документы на транспортное средство вызвали подозрение, проводится проверка.

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