Лучше перебдеть: в центре Сум работает полиция

Сумские правоохранители не теряют бдительности. «Две патрульные машины, экспертная группа и оперативная сейчас 10:10 работают около Альтанки. Комментарии не дают, пока», — написал Артур Назаров и выложил фото.

Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, патрульные остановили автомобиль для проверки. По предварительным данным, документы на транспортное средство вызвали подозрение, проводится проверка.