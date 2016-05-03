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Лучшая прогулочная коляска для лета

03.05.2016, 12:48 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Лучшая прогулочная коляска для лета

Лето – сказочная пора, когда мамы с детками заполоняют городские просторы и стараются все свободное время проводить на солнышке, вдыхая теплый воздух. Если зимние прогулки в основном происходят в спящем режиме малыша, то летом ребенку хочется больше познавать мир, играть и рассматривать невероятной красоты пейзажи. Поэтому многих родителей волнует, какую прогулочную коляску купить на лето, чтобы ребенку было максимально комфортно проводить в ней большую часть своего времени. Современные производители колясок ежегодно стараются удивлять новыми моделями, тем самым создавая огромный ассортимент как всесезонных, так и сезонных колясок. Но даже в таком положительном моменте есть свои минусы – крайне сложно выбрать практичную коляску, ведь глаза разбегаются, а характеристики покоряют.

Характеристики и особенности летних колясок

Современные родители знают, что для каждой поры года существуют определенные модели колясок, поэтому, заранее стараются приобрести транспортные средства своим малышам. Летние прогулочные коляски предназначены для деток от полугода, но нужно предельно внимательно выбирать модель для самых маленьких, ведь они еще не усидчивы и могут сползать с сидения. Лучшая прогулочная коляска для лета та, в которой ребенку максимально комфортно, удобно и безопасно находиться. Выбирая коляску, следует обратить внимание на конкретные моменты:

  • Спинка должна быть широкой и жесткой;
  • Посадочное место – глубокое;
  • Подножка с функцией регулировки;
  • Регулировка спинки в вертикальное и горизонтальное положение;
  • Регулируемый капюшон, который выполняет защитную функцию при непогоде;
  • Съемный теплый чехол, который можно использовать как одеяло при прохладном ветре;
  • Перекидная ручка, чтобы расширять кругозор малыш, а в случае непогоды закрыть его;
  • Конструкция легкая и устойчивая, чтобы ее можно было легко перемещать и свободно ею управлять;
  • Исправные и надёжные ремни безопасности (обязательно пятиточечные!), чтобы уберечь ребенка от случайного выпадения и, в то же время, не сковывать его движения;
  • Бамперная перемычка, страхующая ребенка от падений;
  • Диаметр колёс варьируется от десяти и до тридцати сантиметров.

Летние коляски делятся на следующие виды, относительно веса ребенка:

  • Трость;
  • Облегченная;
  • Тяжелая.

Немного о всесезонных колясках

Практичные родители считают, что самая лучшая прогулочная коляска всесезонная, поскольку в ней ребенку будет удобно как зимой, так и летом. Это более экономный вариант, но такие коляски отличаются довольно большими габаритами и с ними возникают трудности из-за их веса, ведь сложно спускать по ступенькам. В остальном они максимально оснащены всеми нужными элементами для комфортных прогулок. Чаще всего именно такие коляски покупаются для деток, которые появились на свет весной.

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  • Виктория123
    Виктория123 | 18.07.2017, 16:01

    Наша Анекс Классик отлично подходит как для лета, так и для зимы.

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