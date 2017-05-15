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Лоси пополнили Красную книгу Украины

Сегодня, 15:12 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумщина
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Лоси пополнили Красную книгу Украины

За внесение этих прекрасных лесных обитателей в Красную книгу в июле 2017 г. проголосовала зоологическая подкомиссия Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины.
Ранее Киевский эколого-культурный центр, Общественный совет при Минприроды Украины и другие экологические организации совместно с Институтом зоологии НАН Украины подняли вопрос о запрете охоты на лося на 25 лет и внесении его в Красную книгу. Тогда им удалось добиться запрета охоты на лосей на 2017 год. Сегодня же лоси попадают под защиту Красной книги.
К тому же, за браконьерство в Украине также ужесточили наказание. Размер возмещения ущерба увеличили в четыре раза. Соответствующий приказ подготовило Государственное агентство лесных ресурсов совместно с Минагрополитики и Минприроды. С введением изменений за незаконное убийство лося придется заплатить до 80 тысяч гривен. Ранее сумма штрафа не превышала 20 тысяч. Штрафные санкции повысили на все виды животных. Сумма возмещений возросла и на незаконную добычу или уничтожение пушных и птиц. Например, за незаконно убитого бобра придется заплатить 10 тысяч гривен. Ранее сумма была на уровне 2,6 тысяч. Повысили штрафы и за уничтожение или повреждение гнезд, нор, бобровых плотин, других жилищ животных. Они выросли в 5-10 раз. Нововведения вступят в силу после публикации приказа в Официальном вестнике Минюста, которая запланирована на 25 июля 2017 г. Но браконьерам грозит не только финансовое наказание. За нарушение их могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

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