Ломать – не строить: страсти в Сумах (фотофакт)

О культуре активистов и журналистов в Сумах написал сотрудник мэрии. Начальник отдела информационных технологий и компьютерного обеспечения Viktor Belomar на своей странице в фейсбуке обнародовал фото поломанной техники, которая «пострадала» в порыве политических страстей на сессии Сумского горсовета 31 мая.

«Культура активистов. Ну неужели нельзя выступать с места как все люди? Обязательно залезть в обуви на мягкое кресло», — написал он и выложил фото.

Есть у него и фото с надписью «Культура журналистов в этом городе», где запечатлено как человек в светлой рубашке с камерой встал на стул.



Некоторые активисты в комментариях написали, что тот микрофон был отключен изначально, но получили в ответ: «Не правда. Все микрофоны были в исправном состоянии. Зал принимается городом у области перед каждой сессией. Проводится тестирование и осмотр оборудования и систем. На 8-00 всё было рабочее 100%».