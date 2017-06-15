Лобовое столкновение на Сумщине: двое в больнице

30 августа в Глухове в 16:20 на автодороге по ул. Путивльской 29-летний местный житель за рулем Citroen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ГАЗ 53. Водитель ситроена Citroen с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тяжелым переломом левого бедра, закрытой травмой грудной клетки, гемотораксом и ушибленной раной головы доставлен в Глуховскую больницу. Туда же отправился и 31-летний водитель ГАЗа — житель Ахтырки, у которого врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом правого бедра, множественные ушибленные раны лица и рук.

Автомобили доставлены на штрафплощадку, проводится проверка, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.