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LNZ Group затеяла грандиозную стройку на Сумщине (фото)

Сегодня, 14:50 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Технологии, Экономика Регион: Сумщина
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Агрофирма «Виктория» и LNZ Group начали строительство элеватора в Белополье. О сроках строительства и количестве вложенных средств пока ничего не известно. Но как отметили присутствующие на мероприятии представители власти, для LNZ Group это крупнейший инвестиционный проект в регионе за последние годы. По словам директора агрофирмы «Виктория» Сергея Бондаренко, согласно проекту, производственная мощность элеватора достигает 77 000 тонн, территория — 12 гектаров. «Кроме строительства элеватора со всеми коммуникациями и инженерными сетями, строится железная дорога, длиной 1678 метров, две подъездные пути с 2 маневровыми устройствами. Кроме этого газопровод — 1,2 километра, а также линия электропередач мощностью 2,5 мегаватта», — сообщил редставитель заказчика строительства директор ООО СК «Мегаполис» Олег Мирошниченко.
Кроме того строится админздание площадью 650 кв. м. Элеватор будет иметь свою собственную лабораторию, которая будет отвечать всем европейским требованиям. В технологическом процессе будет использовано оборудование производства известной немецкой компании «PETKUS».
текст и фото с сайта компании и Сумской ОГА

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