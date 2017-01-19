LNZ Group затеяла грандиозную стройку на Сумщине (фото)

Агрофирма «Виктория» и LNZ Group начали строительство элеватора в Белополье. О сроках строительства и количестве вложенных средств пока ничего не известно. Но как отметили присутствующие на мероприятии представители власти, для LNZ Group это крупнейший инвестиционный проект в регионе за последние годы. По словам директора агрофирмы «Виктория» Сергея Бондаренко, согласно проекту, производственная мощность элеватора достигает 77 000 тонн, территория — 12 гектаров. «Кроме строительства элеватора со всеми коммуникациями и инженерными сетями, строится железная дорога, длиной 1678 метров, две подъездные пути с 2 маневровыми устройствами. Кроме этого газопровод — 1,2 километра, а также линия электропередач мощностью 2,5 мегаватта», — сообщил редставитель заказчика строительства директор ООО СК «Мегаполис» Олег Мирошниченко.

Кроме того строится админздание площадью 650 кв. м. Элеватор будет иметь свою собственную лабораторию, которая будет отвечать всем европейским требованиям. В технологическом процессе будет использовано оборудование производства известной немецкой компании «PETKUS».

текст и фото с сайта компании и Сумской ОГА