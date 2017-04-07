Лихое время в Сумах

Безнаказанные убийства, похищения людей, избиения журналистов и депутатов, поджоги машин. Как преступное бездействие полиции возвращает Сумы в беспредел 90-х

За последние три года в стране и городе произошло столько криминальных событий, что наше время все чаще стали сравнивать с беспределом 90-х.

Сожжение машин, избиение депутатов, исчезновение людей, взрывы в партийных офисах. Все эти резонансные преступления последних лет до сих пор не раскрыты, хотя городская и областная полиция рапортует о проделанной работе, а депутаты периодически собираются на сессию и принимают гневные обращения к киевским руководителям различного ранга и статуса. Еще немного, и городские власти будут, как в песне Владимира Высоцкого, писать в «спортлото», потому как больше ничего и не остаетс.

Бурная сессия

Последние события в Сумах ну очень расстроили местных парламентариев, которые кроме владения словом, должны теперь уметь демонстрировать хорошо поставленные удары с правой и левой. «Хочу от полиции услышать, безопасно ли ходить по городу вечером? В том числе депутатам. Хотел бы, чтобы правоохранительные органы обеспечивали общественную безопасность. Если это не получается, давайте это признаем, и пусть каждый обеспечивает свою безопасность как может. Тогда куплю себе пистолет и буду ходить, оглядываться, но тогда я не согласен платить налоги и содержать правоохранительные органы», — прямо спросил у главного полицейского Сум депутат Андрей КРАМЧЕНКОВ. И получил ответ, что полиция безопасность, конечно же, обеспечивает.

Однако последние события в городе наталкивают на совсем не такие оптимистические выводы. «Ситуация в Сумах кричащая. Если люди, которые сидят в этом зале, не чувствуют себя защищенными, то и люди на улицах чувствуют себя еще более незащищенными… Когда эти события освещаются ведущими медиа, общий фон выглядит так, что Сумы – один из самых криминализированных городов Украины. Не Мукачево, а Сумы», — заявил на внеочередной сессии горсовета нардеп Олег МЕДУНИЦА.

Избиение депутата

В воскресенье вечером 14 мая около собственного дома неизвестные избили депутата Сумского городского совета (фракция «Батьківщина»), бизнесмена Вячеслава КАЛИНИЧЕНКО.

Как сообщают в полиции, около 22:30 Вячеслав возвращался домой с автостоянки. Когда подошел к подъезду дома по ул. СКД, сзади его ударили по голове. Обернувшись, он увидел двух неизвестных мужчин в темных куртках с одетыми на голову капюшонами, державших в руках металлические трубы. Преступники без каких-либо объяснений нанесли Калиниченко удары по всему телу, после чего скрылись.

По данным полиции, потерпевшего доставили в больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушибленая рана теменной части головы, перелом пальца правой кисти». «Жестоко и цинично избит депутат. Сейчас он находится в реанимации нейрохирургии областной больницы. Хочу передать его слова: «Меня хотели убить!» Медики сказали, что ему железными предметами нанесли 12 ударов по голове…», — заявил на сессии мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО.

Сведения в ЕРДР были внесены по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с использованием предметов для нанесения телесных повреждений) УК Украины, но, позднее получив заключения медиков и некоторые выводы, действия неустановленных лиц переквалифицированы на ч. 3 ст. 15 / п. 12 ч. 2 ст. 115 (незаконченное покушение на умышленное убийство, совершенное группой лиц) УК Украины.

Об избиении первым в соцсетях сообщил глава Сумской облгосадминистрации Николай КЛОЧКО. Он написал, что знает Вячеслава Калиниченко как порядочного человека и предпринимателя. Глва ОГА сообщил, что по горячим следам одного из возможных нападавших якобы задержали. Через несколько часов на внеочередной сессии Сумского горсовета начальник Сумского отдела полиции Павел КАРАБУТА опроверг эту информацию: «Был задержан подозреваемый, на которого потерпевший указал, что, возможно, он нанес телесные повреждения. Но проработали его алиби, и сказать, что он причастен к данному событию, мы не можем. Работа продолжается. Отрабатывается несколько версий. Нападавшие не установлены, подозрение никому не объявлено».

Постановлением первого заместителя прокурора Сумской области Игоря СИДОРЕНКО проведение досудебного расследования поручено следственному управлению ГУ НП в Сумской области. Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров прокуратуры Сумской области. Создана межведомственная рабочая группа для оперативного раскрытия этого преступления.

Полиция рассчитывает на помощь неравнодушной общественности. Правоохранители обращаются ко всем гражданам, которым известна любая информация, которая поможет следствию, сообщить в Сумской отдел полиции или на линию «102″. Анонимность гарантируется.

«А то шо?»

Однако, следует напомнить, что, собственно, внеочередную сессию в понедельник 15 мая созывали по требованию депутатов как реакцию совесм на другое резонансное событие, которое потрясло горожан — на драку в стенах мэрии 10 мая. Депутаты планировали принять обращение к генпрокурору Украины Юрию ЛУЦЕНКО, министру МВД Арсену АВАКОВУ и председателю СБУ Василию ГРИЦАКУ. А произошло следующее: в среду на рабочем совещании заммэра Александра Журбы сначала представитель ОО «Східний корпус» Денис СОКУР оскорблял чиновников и депутатов, а затем завязалась драка между ним и депутатом городского совета Андреем КРАМЧЕНКОВЫМ, которая закончилась тем, что Крамченкова свалили ударом сзади и начали бить лежачего ногами несколько молодых людей, которые предпочитают, чтобы их называли «общественным активистами». Кадры этих «боев без правил», которые теперь проходят даже не в сессионном зале, а в кабинетах исполкома под прицелом телекамер и гаджетов, можно посмотреть в соцсетях.

На сессии депутат Владимир ЧЕПИК спросил у главного полицейского Сум: «Установлено ли лицо, которое 10 мая нанесло Андрею Крамченкову удар в область щеки?»

«В ЕРДР внесены сведения по ст. 129 (угроза убийством) и ст. 125 (причинение легких телесных повреждений). После проработки материалов действия переквалифицировали по ч.2 ст. 296 (хулиганство). После сбора доказательств установлены три лица. В субботу им объявлено подозрение», — прозвучал ответ.

В обращении планировали резко выступить против общественной организации «Східний корпус», но потом депутаты почему-то передумали. В итоге, так как вопросов к силовикам накопилось много, и депутаты хотели бы, чтобы все резонансные дела были упомянуты в обращении, то решили проект решения доработать и принять первым на очередной сессии. Хотя у многих возникло ощущение, что депутатов «попросили» не накалять обстановку во избежание кадровых выводов по руководству Сумской полиции из центра.

Лидер «Східного корпусу» в Сумах Денис СОКУР пришел на сессию и также захотел с трибуны озвучить свое мнения по поводу происшедшего: «10 мая произошло то, что произошло. Можно извиниться за тот градус и методы. Но в общем и целом хотел бы сказать следующее. В 2014-м году многие люди, сидящие в зале, сами были сторонниками тех методов, тех ребят, членов моей организации в том числе. Прошлую власть сбрасывали с помощью пацанов, всех устраивала методика, и все звонили и просили помощи, и в целом все было нормально. Но, придя к власти (сейчас, конечно, тепло и уютно в кресле), и методы надо менять, и неугодных куда-то устранять. Те репрессии, которые сейчас начали против нас, нас совсем не пугают на самом деле. Это очередной повод становиться сильнее. История имеет свойства повторяться… Я не хожу в форме и не кричу на каждом шагу, что я атошник, хотя год был там… Вернувшись сейчас, я недоволен тем, что происходит в моей области и в моем городе. Каждый, кто давно в политике и у кого куча опыта, мог позвать и сказать, к чему это может привести. Никто не звал, а сразу стали давить, потому что неугодные… Я люблю свою Родину, как и вы все… Мы на личном примере показываем, что такое сильная нация…»

Занавес. Вопросов к Сокуруу депутатов не было. А жаль, что никто не спросил, что он имел ввиду, говоря о личном примере о и сильной нации?

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Вспомнить почти все. Далеко неполный перечень убийств, похищений, избиений, поджогов автомобилей за 2014-2017 гг в Сумах

Февраль 2014. Возле своего дома до смерти забит битами один из учредителей Курского рынка.

Март 2014 г, возле подъезда жестоко избит предприниматель Евгений СКОРОБАГАТСКИЙ.

В марте 2014 г. за ночь подожгли три машины. Владельцем одной из них — «Хюндая» был недавно назначенный первый заммэра Владимир ВОЙТЕНКО.

15 апреля 2014 г. совершено нападение на главного редактора газеты «Панорама» Евгения ПОЛОЖИЯ.

18 мая 2014 г. руководитель областной организации партии «Удар» и областного штаба Петра Порошенко Сергей ЛЫХМАН похищен возле собственного дома. Дело до сих пор не раскрыто.

22 октября 2015 г. возле подъезда многоквартирного дома по ул. СКД еще раз жестоко избили АТОшника, кандидата в депутаты Сумского горсовета, директора коммунального ЖЭКа «Сумитеплоэнергоцентраль» Евгения Скоробагатского.

В ночь на 1 сентября 2016 г. был совершен поджог автомобиля семьи депутата Сумского горсовета от фракции «Солидарность» Вячеслава СТЕПЧЕНКО. Авто находилось возле подъезда многоэтажного дома, в котором живет депутат.

В ночь с 21 на 22 февраля 2016 г. во внедорожник депутата Сумского горсовета из фракции «За Украину!» Евгению КОСЯНЕНКО бросили коктейль Молотова.

3 ноября 2015 г. около 10 утра на Белопольском шоссе, 9 сожгли «Ленд крузер» депутата от «Самопомочі» Александра ИВАНОВА. Он приехал утром на работу в фирму «Водстрой», которая находится напротив «Горводоканала», поставил машину возле входа, а через 15 минут она загорелась. Как показали камеры видеонаблюдения, двое неизвестных, на вид лет 18-20, бросили пакет с горючей смесью на капот машины и скрылись.

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«В субботу был ограблен и избит сотрудник управления земельных ресурсов. На согласительном совете задавалось много вопросом по ранее совершенным преступлениям, которые не расследованы», — мэр Сум Александр Лысенко.

Врез 2

«Сам он (Вячеслав Калиниченко – r) считает единственной версией запугивание депутатов перед сессией», – написал Андрей Крамченков в комментариях в фейсбуке

Фото из свободных источников.

Доходчиво объяснил. Участник АТО Алексей Макарюк на своей странице в фейсбуке выложил фото и подписал: «Силовики! Або працюйте та ізолюйте гопота від суспільства, або люди зможуть постояти за себе самостійно!»

Инна Стасова, «Панорама» №21