Панорама / сумы / новости / события / комментарии
12.04 Среда

Лихие маршрутки в Сумах

Сегодня, 08:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Лихие маршрутки в Сумах

Нарекания на работу городских маршруток уже смело называть народным стоном. Этот самый демократичный вид транспорта стал терять по дороге не только пассажиров, но и собственные детали — тому есть свидетели. А с наступлением темноты на некоторых линиях маршрутки теряются полностью и бесследно до самого утра. Неудобства вызывают недовольство, а оно, в свою очередь, обостряет проницательность простых граждан. Стоит завести в нужном направлении разговор — и на любой остановке компетентные пассажиры скажут, что транспортную ситуацию в городе может «разрулить» только появление новых, больших автобусов или троллейбусов. И те же компетентные люди убежденно говорят, что мэру это невыгодно, потому что там, по маршруткам, «…он в доле и в деле». Но если дело только в доле, то КП «Электтроавтотранс» просто нужно подумать, кого в нее брать. Или мэру найти в этом предприятии для себя дело по плечу. И побегут тогда по нашим улицам новенькие автобусы и троллейбусы в достаточном количестве. Оборудованные по последнему слову, на низком ходу и такие вместительные, что самые компетентные сменят свои сомнительные разоблачения на дружное «Ура!» и «Слава!»
Фото из архива
Вернуть славу! Наладить международную троллейбусную связь, например с братской Болгарией — да делать нечего. Только решить тоннель под Черным морем, или паром через него
Соломон Слабоженский, «Панорама» №14

Напечатать Письмо автору Просмотров 375 Комментариев 0

читайте также
В Сумах внезапно стали задерживать отправление маршруток междугороднего сообщения
В Сумах внезапно стали задерживать отправление маршруток междугороднего сообщения
01.02.2017, 17:19 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 01.02.2017, 17:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 199 Комментариев 0
Кадры Сум: чем Вегера, Сытник и Шилов «вдохновили» силовиков
Кадры Сум: чем Вегера, Сытник и Шилов «вдохновили» силовиков
01.02.2017, 16:21 Новость
Панорама Панорама 01.02.2017, 16:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 535 Комментариев 0
Сумчан пугает пепел на Кондратьева (фотофакт) 6 фото
Сумчан пугает пепел на Кондратьева (фотофакт)
01.02.2017, 15:15 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 01.02.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 533 Комментариев 0
В Сумах не теряют бдительности (фото) 4 фото
В Сумах не теряют бдительности (фото)
01.02.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 01.02.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 212 Комментариев 0
Взяли в оборот: тарифы на Сумщине никак не успокоятся
Взяли в оборот: тарифы на Сумщине никак не успокоятся
01.02.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 01.02.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Архив номеров, Город, Городские новости, Жизнь, ЖКХ, Экономика Регион: Сумы Просмотров 475 Комментариев 0
В Сумах собирают троллейбусы (фото) 10 фото
В Сумах собирают троллейбусы (фото)
01.02.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 01.02.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 719 Комментариев 0
Смертельная вода: ЧП в Сумах
Смертельная вода: ЧП в Сумах
31.01.2017, 15:44 Новость
Панорама Панорама 31.01.2017, 15:44 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 366 Комментариев 0
Быть или не быть Сумам с GPS маршрутками?
Быть или не быть Сумам с GPS маршрутками?
31.01.2017, 10:36 Новость
Панорама Панорама 31.01.2017, 10:36 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 162 Комментариев 1
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
11 апреля латвийский «Ёжик в тумане» выступит перед сумчанами
07.04.2017, 11:14
admin adminych admin adminych 07.04.2017, 11:14 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 463 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к возможному запрету абортов в Украине?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Самый выгодный и безопасный способ перевозки грузов – морские грузоперевозки
10.04.2017, 13:12
admin adminych admin adminych 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Кредит365: комфортные условия онлайн-кредитования
05.04.2017, 19:01
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Який краще купити ровер?
05.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Охрана строительных площадок
03.04.2017, 16:22
admin adminych admin adminych 03.04.2017, 16:22 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
Распространенные заблуждения о детской обуви
29.03.2017, 18:47
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 18:47 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
последние комментарии
kolenko к материалу
Правила организации женского офисного гардероба
Соглашусь, что аксессуары очень важны - и не только для деловых женщин, а всегда и для всех! Поэтому мне нравится ...
Вчера, 17:12
Сергей Федоров к материалу
На фонтане в центре Сум появились требование референдума (фотофакт)
Банду ГЕТЬ!!! БЕСПРЕДЕЛ БАНДЫ у власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока БАРАНЫ, проголосовавшие ...
08.04.2017, 22:48
МЕНШИКОВ Олександр Данилович – Лебедин к материалу
Мазепи слід
[...] Касаткина Алёна. Кого знайшов і що втратив гетьман України на Сумщині? // http://rama.com.ua/mazepi-slid/ [...]
07.04.2017, 02:18
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII