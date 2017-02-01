Лихие маршрутки в Сумах

Нарекания на работу городских маршруток уже смело называть народным стоном. Этот самый демократичный вид транспорта стал терять по дороге не только пассажиров, но и собственные детали — тому есть свидетели. А с наступлением темноты на некоторых линиях маршрутки теряются полностью и бесследно до самого утра. Неудобства вызывают недовольство, а оно, в свою очередь, обостряет проницательность простых граждан. Стоит завести в нужном направлении разговор — и на любой остановке компетентные пассажиры скажут, что транспортную ситуацию в городе может «разрулить» только появление новых, больших автобусов или троллейбусов. И те же компетентные люди убежденно говорят, что мэру это невыгодно, потому что там, по маршруткам, «…он в доле и в деле». Но если дело только в доле, то КП «Электтроавтотранс» просто нужно подумать, кого в нее брать. Или мэру найти в этом предприятии для себя дело по плечу. И побегут тогда по нашим улицам новенькие автобусы и троллейбусы в достаточном количестве. Оборудованные по последнему слову, на низком ходу и такие вместительные, что самые компетентные сменят свои сомнительные разоблачения на дружное «Ура!» и «Слава!»

Фото из архива

Вернуть славу! Наладить международную троллейбусную связь, например с братской Болгарией — да делать нечего. Только решить тоннель под Черным морем, или паром через него

Соломон Слабоженский, «Панорама» №14