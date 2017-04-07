Украинцам не получится отдохнуть в этом году на территории страны дешевле, чем за границей. Рекорды по стоимости проживания бьет Одесса, которая догнала Турцию. Как сообщает РИА Новости Украина, на побережьях Черного и Азовского морей для обеспечения безопасности и порядка с июня по сентябрь включительно будут дежурить 1,2 тысячи полицейских, сообщил ранее заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.
Летний отдых в Украине: не дешевле заграницы (инфографика)
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