Летний отдых в Украине: не дешевле заграницы (инфографика)

Украинцам не получится отдохнуть в этом году на территории страны дешевле, чем за границей. Рекорды по стоимости проживания бьет Одесса, которая догнала Турцию. Как сообщает РИА Новости Украина, на побережьях Черного и Азовского морей для обеспечения безопасности и порядка с июня по сентябрь включительно будут дежурить 1,2 тысячи полицейских, сообщил ранее заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.