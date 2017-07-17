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Лестницу любви хотят обустроить сумчане

Сегодня, 15:12 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Культура, Общество Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук
Лестницу любви хотят обустроить сумчане

Проект “Монастирський узвіз” продолжает развиваться в нашем городе. Одноименная общественная организация подает заявку на бюджет участия с проектом “Лестница любви”. Об этом сообщил автор идеи создания Монастырского спуска в Сумах Александр Сорока: “Вместе сделаем наш город лучше. Прошу всех неравнодушных оказать поддержку в реализации проекта”. Как общегородской проект они претендуют на финансирование в 1 млн. грн. Чтобы их желание реализовалось им потребуется поддержка сумчан и их голоса.
Речь идет о дорожке ведущей от ул. Соборная вдоль Спасо-Преображенского Собора до ул. Героев Сумщины.
Подробности об этом проекте и не только ищите на сайте Общественного бюджета pb.smr.gov.ua.

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