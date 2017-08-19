В лесополосе на Сумщине нашли висельника

12 октября в лесополосе за одним из сел Глуховского района найден повешенным 24-летний житель Глухова. Тело направлено в морг. В рамках начатого уголовного производства проводятся проверки. Одна из версий – самоубийство, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 12 октября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 234 человека (в прошлом году на эту же дату – 239).