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Ленивый день: гороскоп на 28 марта

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Ленивый день: гороскоп на 28 марта

Это самый обычный день, который следует посвятить семейному отдыху. Единственной неприятностью, которая может возникнуть сегодня, станет невероятная лень, и с ней нет никакого смысла бороться.
Овен:
Особое удовольствие Овнам в этот день доставит забота о младших членах семейства. После того, как вы вместе с детьми посетите развлекательный центр и сходите за покупками, вам станет ясно только одно — улыбка ребёнка ни с чем не сравнится.
Телец:
Тельцам не удастся получить удовольствия от этого дня. Необходимость даже дома устранять служебный аврал вызовет у вас огромное раздражение, которое вы попытаетесь сорвать на своей второй половинке.
Близнецы:
Близнецам удастся найти верный подход к очень сложному собеседнику. После того, как вы всё-таки наладите диалог, вам суждено обрести благосклонность человека, который во многом приблизит ваше продвижение по карьерной лестнице.
Рак:
Раки в этот день сделают решительный шаг к сближению с какой-то конкретной особой. После того, как вы выскажете своей давней зазнобе, что очень давно питаете к ней живой интерес, вам предстоит услышать заветное — «давай попробуем пообщаться поближе».
Лев:
Львам в этот день не захочется покидать пределы своего уютного дома. Ещё ранним утром вы придёте к выводу, что здесь есть всё необходимое для нормального отдыха — мягкий диван, телевизор и средства для общения с виртуальными собеседниками.
Дева:
Девам в этот день крайне неразумно демонстрировать меркантильный подход к давним дружеским отношениям. Ваш добрый приятель испытает вполне оправданную обиду, когда в ответ на свою просьбу помочь он услышит «я не оказываю такие услуги бесплатно».
Весы:
Весы проведут сегодняшний день в очень ровном и доброжелательном настроении. Вам удастся отлично отдохнуть, пообщаться с друзьями и создать себе репутацию человека, который всё вокруг озаряет солнечным светом.
Скорпион:
Скорпионы сегодня поддадутся очень пессимистичному настроению. К вечеру эта депрессия может перерасти в страшный психоз, если вы своевременно не отыщите способ, как максимально быстро вернуть себе утраченное внутреннее равновесие.
Стрелец:
Для Стрельцов этот день пройдёт в очень переменчивой атмосфере. Вы получите возможность и слегка всплакнуть, и посмеяться от всей души (главное, чтобы эти резкие скачки настроения не отразились на спокойствии ваших близких).
Козерог:
Козерогам сегодня предстоит отвечать на многочисленные СМС и телефонные звонки, поступающие от друзей и от родственников. Каждый из них захочет лично убедиться, что с вами всё хорошо. К вечеру вы захотите узнать, какому «доброжелателю» принадлежит слух о вашей тяжёлой болезни.
Водолей:
Водолеи сегодня будут на редкость веселы и остроумны. Объектом ваших шуток в этот день может стать кто угодно (и младшие члены вашей семьи, и кто-то из давних друзей, и даже молодой человек, недавно поселившийся по соседству).
Рыбы:
Рыбы проведут сегодняшний день в доброжелательной семейной атмосфере. Пока родные будут проявлять по отношению к вам живой интерес, вам следует воспользоваться моментом и сообщить им какую-то важную новость.

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