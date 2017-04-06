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01.06 Четверг

Легкомыслие чревато: гороскоп на 1 июня

Сегодня, 06:18 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Легкомыслие чревато: гороскоп на 1 июня

Это неблагоприятный момент для принятия судьбоносных решений. Общая атмосфера этого дня будет мало способствовать серьёзным размышлениям о смысле жизни, и, поддавшись всеобщему легкомысленному настроению, сегодня высок риск ошибиться, делая важный выбор.
Овен:
Овны в этот день будут полностью лишены психологического комфорта. Сначала вас будут раздражать выходки коллег по работе, а в вечерние часы вам придётся старательно сдерживать себя, выслушивая капризы младших родственников.
Телец:
Тельцы сегодня примут решение отложить на неопределённый срок выполнение важной работы. Пока вы испытываете упадок сил и лёгкое головокружение, всё, на что вы будете способны, это заниматься повседневной рутиной.
Близнецы:
Близнецам сегодня удастся закрепить свои недавние профессиональные успехи. Начальство высоко оценит проявленный вами энтузиазм и в награду за это на несколько дней освободит вас от выполнения малоприятной работы.
Рак:
Ракам сегодня следует все утомительные и ненавистные дела перенести на первую половину суток. После полудня у вас однозначно не возникнет желание делать кропотливую работу, а потому вы рискуете так и не завершить порученное вам задание.
Лев:
Львам с большим успехом будут удаваться дела, связанные с контактами и поездками. Все, с кем вы будете общаться сегодня по долгу службы, окажутся милейшими людьми и необременительными попутчиками.
Дева:
Девам сегодня захочется открыть чьи-то секреты. Пока вы занимаетесь попытками проникнуть в постороннюю жизнь, ваши собственные дела и проблемы останутся без внимания, что в будущем причинит вам множество неприятностей.
Весы:
Лучшим украшением для Весов в этот день станет естественность. Даже в общении с высокопоставленными особами не изменяйте себе, ведь именно ваша непосредственность поможет вам добиться от них признания и уважения.
Скорпион:
Скорпионы на сегодняшний день ограничат список своих контактов. Пока вы будете заниматься проблемами, возникшими в служебных делах, вам не захочется тратить время на болтовню и на разговоры, лишённые смысловой нагрузки.
Стрелец:
Стрельцам сегодня не стоит слишком доверять своей интуиции. Решение, которое подскажет вам «шестое чувство», лишит вас способности верно ориентироваться в происходящем. В итоге вы окажетесь в тупике без возможности выбраться из него самостоятельно.
Козерог:
Козерогам сегодня необходимо любым путём довести до логического финала ранее начатые проекты. Всё, что вы по ряду причин отложите на неопределённый срок, впоследствии станет делом, к которому вы уже никогда не вернётесь.
Водолей:
Водолеям сегодня придётся хладнокровно устранять своих деловых конкурентов. Окружающие будут удивлены той циничности, с которой вы примитесь за этот процесс, но в борьбе за успех своей бизнес-задумки вы напрочь забудете о дипломатии.
Рыбы:
Рыбам сегодня не следует забывать об обязательствах, данным кому-то из близких. Если вы не хотите прослыть пустомелей или лжецом, абстрагируйтесь от личных проблем и сосредоточьтесь на выполнении своего обещания.

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