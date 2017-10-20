Габаритно-весовой комплекс построен на выезде из города Лебедин, на автодороге Лебедин – Сумы. Площадка полностью соответствует установленным требованиям и готов к работе передвижного пункта габаритно-весового контроля. Стоимость работ составила 143 тыс. грн., которые были выделены из районного бюджета.
Работа контрольного пункта позволит уменьшить разрушение дорожного покрытия тяжеловесным транспортом, который постоянно курсирует по дорогам района.
В Лебединском районе построили габаритно-весовой комплекс
Габаритно-весовой комплекс построен на выезде из города Лебедин, на автодороге Лебедин – Сумы. Площадка полностью соответствует установленным требованиям и готов к работе передвижного пункта габаритно-весового контроля. Стоимость работ составила 143 тыс. грн., которые были выделены из районного бюджета.
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