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В Лебединском районе построили габаритно-весовой комплекс

Сегодня, 11:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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В Лебединском районе построили габаритно-весовой комплекс

Габаритно-весовой комплекс построен на выезде из города Лебедин, на автодороге Лебедин – Сумы. Площадка полностью соответствует установленным требованиям и готов к работе передвижного пункта габаритно-весового контроля. Стоимость работ составила 143 тыс. грн., которые были выделены из районного бюджета.
Работа контрольного пункта позволит уменьшить разрушение дорожного покрытия тяжеловесным транспортом, который постоянно курсирует по дорогам района.

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