В Лебедине самый тонкий асфальт, от этого и ямы

Об этом сообщил мер города Александр Баклыков, отчитываясь за проделанную работу в прошлом году. Из отчета видно, что больше не удалось, чем удалось сделать для города и на то есть свои причины.

Отремонтировать дороги не смогли, потому что в городе самый тонкий асфальт (что было продемонстрировано всем присутствующим и показан кусок этого дорожного покрытия). Также ремонту помешала система Prozzoro и большое количество предприятий, которые готовы ремонтировать дороги Лебедина.

Не удовлетворён мер и культурой поведением местных жителей. В то время когда на культурные мероприятия было выделено денег практически так же, как и на сферу ЖКХ (около 5 млн.грн.) люди продолжают мусорить, ломать заборы, бить машины. Все факты нарушений мером зафиксированы и продемонстрированы во время отчета.

Также, присутствующие заметили, что в во время доклада Александр Баклыков чаще всего использовал слова «на жаль» и «але».

(ИД)