Лариса Тихенко: «Підростаюче покоління має досконало володіти державною мовою»

У Сумах відбувся обласний Форум, присвячений позашкільній освіті в умовах реформування національної системи освіти. Під час дискусій, майстер-класів обговорювалося головне питання: наскільки готові позашкільні заклади Сумщини працювати в контексті Нової української школи?

Організатори форуму – Департамент освіти і науки Сумської обласної держадміністрації та Комунальний заклад Сумської обласної ради — обласний Центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (ОЦПО та РТМ). Для цікавої дискусії 12 жовтня до Сумського міського Палацу дітей та юнацтва з’їхалося більше сотні педагогів, які працюють з дітьми у позаурочний час.

Розпочала роботу форуму директор ОЦПО та РТМ Лариса ТИХЕНКО. Вона відзначила, що за три роки обговорення концепції Нової української школи сім разів змінювалися принципи побудови позашкільної освіти. Нарешті суспільство отримало освітній Закон, у якому в 14-ій статті визначено, що позашкільній освіті бути, а її «фінансування здійснюється за кошти засновника, державного, або місцевих бюджетів, батьків, з інших джерел».

– Ми знаємо напевно, що маємо змінитися й відповідати запитам дітей та побажанням їх батьків. Важливо, щоб малеча різних вікових груп прийшла та залишилися займатися у наших закладах, тому ми повинні бути цікавими, ефективними, креативними. – зауважила Лариса Володимирівна. – Звичайно, усіх хвилює питання оплати. Насправді позашкільна освіти має бути і платною, і безкоштовною. Тобто батьки, вкладаючи кошти, активно долучаються до процесу та контролюють якість послуг з гармонійного розвитку особистості їх дітей. Крім того, є така стала думка, якщо безкоштовно – то це погане, нецікаве й неякісне.

Лариса Тихенко – досвідчений педагог, котра працює у цій сфері вже понад 20 років. Очолюваний нею ОЦПО та РТМ включено до переліку найбільших позашкільних навчальних закладів України. Щороку тут у гуртках, творчих об’єднаннях отримують позашкільну освіту понад 4500 юних талантів. Заклад знаходиться у м. Суми, вул. Серпнева, 14 (www.ocpo.sumy.ua), його безкоштовно відвідують різні вікові групи, починаючи з 4 років, а найстарші вихованці мають 23 роки. З висоти професійного досвіду Лариса Володимирівна відзначила, що прийнятий Закон про освіту – це вже констатація суспільних змін, саме життя спонукає оновлювати підходи та методику роботи педагогів усіх ланок.

– Важлива стратегічна стаття ухваленого закону – закріплення на законодавчому рівні пріоритету української мови. Підростаюче покоління має досконало володіти державною мовою та пишатися неповторною красою українського слова, – підкреслила Лариса Тихенко.

Кожна велика справа починається з першого кроку. Методист ОЦПО та РТМ, кандидат педагогічних наук Вікторія ЗАЯРНА на форумі розповіла про Центр розвитку та професійного самовизначення дітей та учнівської молоді. Під його егідою з нинішнього року стартував експериментальний проект “Д.І.М.”(Дієві. Ініціативні. Молоді.), який розрахований на дітей середнього шкільного віку.

– З початку нового навчального року тут займаються 60 школярів у групах за різними профілями: природничому, математичному й технічному. Заняття відбуваються після школи у приміщенні навчального корпусу №3 СумДУ (вул. Петропавлівська, 57) й проводяться безкоштовно, планується викладання усіх предметів паралельно двома мовами – українською та англійською, – повідомила Вікторія Заярна, яка є куратором проекту «Д.І.М.».

Окрім лекцій, диспутів, на обласному форумі відбувалися майстер-класи, невимушене спілкування колег, які приїхали з усіх районних центрів Сумщини. Гарною окрасою заходу стали концертні виступи колективів художньої самодіяльності закладів позашкільної освіти. Їх творчість відзначена на всеукраїнському рівні та має успішну історію виступів на закордонних сценах.

Співорганізатор обласного форуму директор ОЦПО та РТМ Лариса Тихенко, підсумовуючи його роботу, визнала, що чекала більш гострої та принципової дискусії від колег. На її думку, вихователям, педагогам-методистам варто діяти сміливіше й динамічніше — лише так позашкільна освіта зможе йти в ногу з часом та відповідати запитам підростаючого покоління.

Олена Шевченко, «Панорама» №43