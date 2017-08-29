Панорама / сумы / новости / события / комментарии
08.11 Среда

Лариса Тихенко: «Підростаюче покоління має досконало володіти державною мовою»

Сегодня, 16:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Лариса Тихенко: «Підростаюче покоління має досконало володіти державною мовою»

У Сумах відбувся обласний Форум, присвячений позашкільній освіті в умовах реформування національної системи освіти. Під час дискусій, майстер-класів обговорювалося головне питання: наскільки готові позашкільні заклади Сумщини працювати в контексті Нової української школи?

Організатори форуму – Департамент освіти і науки Сумської обласної держадміністрації та Комунальний заклад Сумської обласної ради — обласний Центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (ОЦПО та РТМ). Для цікавої дискусії 12 жовтня до Сумського міського Палацу дітей та юнацтва з’їхалося більше сотні педагогів, які працюють з дітьми у позаурочний час.
Розпочала роботу форуму директор ОЦПО та РТМ Лариса ТИХЕНКО. Вона відзначила, що за три роки обговорення концепції Нової української школи сім разів змінювалися принципи побудови позашкільної освіти. Нарешті суспільство отримало освітній Закон, у якому в 14-ій статті визначено, що позашкільній освіті бути, а її «фінансування здійснюється за кошти засновника, державного, або місцевих бюджетів, батьків, з інших джерел».
– Ми знаємо напевно, що маємо змінитися й відповідати запитам дітей та побажанням їх батьків. Важливо, щоб малеча різних вікових груп прийшла та залишилися займатися у наших закладах, тому ми повинні бути цікавими, ефективними, креативними. – зауважила Лариса Володимирівна. – Звичайно, усіх хвилює питання оплати. Насправді позашкільна освіти має бути і платною, і безкоштовною. Тобто батьки, вкладаючи кошти, активно долучаються до процесу та контролюють якість послуг з гармонійного розвитку особистості їх дітей. Крім того, є така стала думка, якщо безкоштовно – то це погане, нецікаве й неякісне.
Лариса Тихенко – досвідчений педагог, котра працює у цій сфері вже понад 20 років. Очолюваний нею ОЦПО та РТМ включено до переліку найбільших позашкільних навчальних закладів України. Щороку тут у гуртках, творчих об’єднаннях отримують позашкільну освіту понад 4500 юних талантів. Заклад знаходиться у м. Суми, вул. Серпнева, 14 (www.ocpo.sumy.ua), його безкоштовно відвідують різні вікові групи, починаючи з 4 років, а найстарші вихованці мають 23 роки. З висоти професійного досвіду Лариса Володимирівна відзначила, що прийнятий Закон про освіту – це вже констатація суспільних змін, саме життя спонукає оновлювати підходи та методику роботи педагогів усіх ланок.
– Важлива стратегічна стаття ухваленого закону – закріплення на законодавчому рівні пріоритету української мови. Підростаюче покоління має досконало володіти державною мовою та пишатися неповторною красою українського слова, – підкреслила Лариса Тихенко.
Кожна велика справа починається з першого кроку. Методист ОЦПО та РТМ, кандидат педагогічних наук Вікторія ЗАЯРНА на форумі розповіла про Центр розвитку та професійного самовизначення дітей та учнівської молоді. Під його егідою з нинішнього року стартував експериментальний проект “Д.І.М.”(Дієві. Ініціативні. Молоді.), який розрахований на дітей середнього шкільного віку.
– З початку нового навчального року тут займаються 60 школярів у групах за різними профілями: природничому, математичному й технічному. Заняття відбуваються після школи у приміщенні навчального корпусу №3 СумДУ (вул. Петропавлівська, 57) й проводяться безкоштовно, планується викладання усіх предметів паралельно двома мовами – українською та англійською, – повідомила Вікторія Заярна, яка є куратором проекту «Д.І.М.».
Окрім лекцій, диспутів, на обласному форумі відбувалися майстер-класи, невимушене спілкування колег, які приїхали з усіх районних центрів Сумщини. Гарною окрасою заходу стали концертні виступи колективів художньої самодіяльності закладів позашкільної освіти. Їх творчість відзначена на всеукраїнському рівні та має успішну історію виступів на закордонних сценах.
Співорганізатор обласного форуму директор ОЦПО та РТМ Лариса Тихенко, підсумовуючи його роботу, визнала, що чекала більш гострої та принципової дискусії від колег. На її думку, вихователям, педагогам-методистам варто діяти сміливіше й динамічніше — лише так позашкільна освіта зможе йти в ногу з часом та відповідати запитам підростаючого покоління.
Олена Шевченко, «Панорама» №43

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
Новый «Авангард» в Сумах
Новый «Авангард» в Сумах
29.08.2017, 08:15 Новость
Панорама Панорама 29.08.2017, 08:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 812 Комментариев 0
В Сумах рожают и умирают меньше
В Сумах рожают и умирают меньше
28.08.2017, 18:41 Новость
Панорама Панорама 28.08.2017, 18:41 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 134 Комментариев 0
Немноголюдно и спокойно: на сумском КП прошло обсуждение (фото) 8 фото
Немноголюдно и спокойно: на сумском КП прошло обсуждение (фото)
28.08.2017, 17:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.08.2017, 17:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 191 Комментариев 0
Непраздничное настроение в Cумах (видео)
Непраздничное настроение в Cумах (видео)
28.08.2017, 16:21 Новость
Панорама Панорама 28.08.2017, 16:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 532 Комментариев 0
Стена между мертвыми и живыми в Сумах
Стена между мертвыми и живыми в Сумах
28.08.2017, 11:11 Новость
Панорама Панорама 28.08.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 500 Комментариев 0
Андрій Фролков: «Міська влада сьогодні не захищає мешканців».
Андрій Фролков: «Міська влада сьогодні не захищає мешканців».
28.08.2017, 08:52 Новость
Панорама Панорама 28.08.2017, 08:52 Категория: Новость Рубрики: Город, Мнение, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 265 Комментариев 0
Праздники в Сумах: программа мероприятий
Праздники в Сумах: программа мероприятий
23.08.2017, 17:48 Новость
Панорама Панорама 23.08.2017, 17:48 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 2 513 Комментариев 0
Чиновничьи страсти в Сумах (видео)
Чиновничьи страсти в Сумах (видео)
23.08.2017, 07:28 Новость
Панорама Панорама 23.08.2017, 07:28 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 477 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Миколаївський цукровий завод: стабільність і розвиток
Вчера, 18:00
admin adminych admin adminych Вчера, 18:00 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 241 Комментариев 0
Газета «Панорама» и Сумская областная филармония собирают «Дружнє коло»!
Вчера, 12:30
admin adminych admin adminych Вчера, 12:30 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
В Сумах расширится производство АО «Технология»
02.11.2017, 14:30
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы Просмотров 463 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 581 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, главные причины резкого роста числа ДТП - это...
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Первая Вода»: системы очистки воды для бытовых и промышленных целей
03.11.2017, 18:08
admin adminych admin adminych 03.11.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
НБУ: держим руку на курсе
02.11.2017, 16:34
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Как работать с биллбордами в Харькове?
01.11.2017, 12:05
admin adminych admin adminych 01.11.2017, 12:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Баннеры на все случаи жизни
30.10.2017, 19:11
admin adminych admin adminych 30.10.2017, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Офисные светодиодные светильники – комфорт, экономия и стиль
26.10.2017, 11:24
admin adminych admin adminych 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 1
последние комментарии
Семен Семенович к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Соколов может и пиарщик, согласен. А мэр почему согласен с повышением тарифов? Терзают меня смутные сомнения... Мэр говорит, что у ...
04.11.2017, 00:21
Сергей Федоров к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК ибо его НЕ ИНТЕРИСУЕТ ПЕРВОПРИЧИНА роста тарифов и цен. Почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ ...
02.11.2017, 20:32
Сергей Федоров к материалу
В Сумах может подорожать холодная вода и стоки, отопление и горячая вода
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК, почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ УГОЛОВНЫХ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Януковича, пытающихся для дерибана ВЕРНУТЬСЯ к НАРОДНОМУ ...
01.11.2017, 22:41
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII