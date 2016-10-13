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Лапти «лаптям» в Сумах

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Лапти «лаптям» в Сумах

Сумской горсовет отменил логотип города

21 декабря Сумской горсовет 29 голосами отменил логотип города, принятый в ноябре. Чтобы автор проекта все же смог получить обещанное вознаграждение в размере 15 тыс. грн., секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов предложил из проекта решения исключить пункт об отмене результатов творческого конкурса, и депутаты его поддержали.
После того как 30 ноября депутаты Сумского городского совета проголосовали за логотип города, на портале «Единая система местных петиций» была зарегистрирована петиция с требованием отмены логотипа. «Логотип окрестили «лаптями», и он никогда не станет символом Сум», — сказано в петиции. За несколько дней петиция набрала больше 500 голосов при минимальной необходимости 250 за 90 дней.
Конкурс на логотип города — графический символ, который можно было бы использовать при проведении разного рода художественных или спортивных мероприятий, обозначать им сувенирную продукцию, — в Сумах объявили в июне. Оргкомитет отобрал пять проектов из 44 представленных участниками конкурса. В сентябре горожане за них голосовали онлайн. В голосовании приняли участие 491 человек. «Лидировал» проект автора из Ивано-франковска Владислава Михайлива, за который проголосовали 189 человек.

Саша Белая, «Панорама» №1

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