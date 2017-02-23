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Квадратные метры в Сумах

Сегодня, 14:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Стоит ли сегодня вкладываться в недвижимость и сколько стоят квартиры в областном центре
В городе полным ходом идет строительство новых домов, рынок недвижимости находится в стабильном равновесии, и спрос сумчан на новостройки и элитные дома растет. Судя по наблюдениям работников сферы недвижимости, жизнь в городе идет своим чередом, а повышение коммунальных платежей и подорожание продуктов заставляют горожан отдавать предпочтение частному сектору, где есть не только дом, но и свой небольшой участок. «Сегодня на сумском рынке недвижимости очень много предложений, и самых разных. Спрос остается стабильным, и у нас не наблюдается резких скачков. Все дело в том, что застройщики активно ведут строительство и новостроек в Сумах по сравнению с другими областными центрами Украины в разы больше», — объясняет директор риелторского агентства, которое более 10 лет работает на сумском рынке недвижимости, Алиса КУРАМШИНА.
Сегодня новостройки — это хорошая инвестиция, и люди активнее покупают новое жилье. Это дает массу преимуществ, особенно если в доме есть автономное отопление. Застройщики, в свою очередь, стараются утеплять дома, облагораживать прилегающие территории, даже строить подъездные дороги, высаживать клумбы и сооружать современные детские площадки, обеспечивают новостройки просторными парковками. Делают все, чтобы привлечь жителей в свои новенькие дома. Выбор новостроек — для жителей вопрос актуальный. Ведь в новом доме и новые коммуникации, и автономное отопление, и крыши с подвалами не протекают, и лифты работают, а еще удобные современные планировки квартир. Но стоит учитывать, что стоимость одного квадратного метра нового жилья стоит в три раза дороже, чем на «вторичке». Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках г. Сумы — 10,5 тыс. грн. Цены варьируются от 7 до 14 тыс. грн. в зависимости от этажа и близости здания к центру.
Еще одна важная черта сумского рынка недвижимости — наших жителей все больше стали привлекать частные дома. Люди готовы купить или обменять квартиры на дом, полдома. «Возможно, у нас такой менталитет, что мы привыкли работать на земле, плюс вырастить свое домашнее — это дополнительная экономия на дорогих, но порой некачественных продуктах. Кроме того, практически у каждого жителя есть автомобиль, и добираться до города не проблема. Сегодня спросом пользуются ближайшие деревни. Охотно покупают дома в Песчаном, Красном селе и не только. Пригород стал ощутимо пользоваться спросом. Это касается и бюджетного жилья, и элитного. Люди со средним и выше достатком предпочитают покупать дома вдали от городской суеты», — рассказывает риелтор.
Позволить обзавестись себе домом решаются довольно обеспеченные жители. Ведь не только стоимость земли сегодня немалая — порядка 1600 дол. за 1 сотку. Строительные материалы существенно подорожали, и проектирование, строительство влетит владельцам в копеечку. А дальше нужно самому заботиться о доме, ведь даже новому дому нужен уход. Ввиду того что окраины города активно застраивается элитными коттеджами, это их владельцев никак не отпугивает.
Что касается рынка аренды жилья — то это самое благодарное дело. Вкладываться в недвижимость и выгодно, и актуально. Стоимость аренды жилья в Сумах варьируется от 1,500 грн.+все платежи за «однушку» до 10 тыс. грн. за двух-, трехкомнатную квартиру. Если жилье выставляется на аренду, оно находит своих владельцев уже за первую неделю, максимум за две. «Цена квартир, которые сдаются в аренду, традиционно зависит от района. В центре всегда дороже, дальше от центра — дешевле. И от наполнения техникой. Если мы говорим о двухкомнатных квартирах за 10 тыс. грн. в месяц, то в них есть и новый холодильник, и кондиционер, и стиральная машинка, и вся бытовая техника, и приличный ремонт. Поэтому если вы хотите сдать свою комнату подороже, побеспокойтесь о ее содержимом. Сегодня вкладываться в недвижимость однозначно выгодно», — считает Алиса Курамшина.

Летом уже традиционно рынок недвижимости замирает, но сегодня у его работников хватает клиентов. Можно сказать, именно весной люди наиболее активно интересуются жильем.

Врез:
Самая дорогая стоимость аренды жилья в Сумах в сентябре, на протяжении остального года цены не сильно меняются

Фото1: Домик в деревне. Жители областного центра все чаще интересуются домиками в близлежащих селах
Фото2. Инфографика (из открытых источников)
Наталия Гончарук, «Панорама» №17

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