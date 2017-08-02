Курс на зиму: сумчан ждет похолодание

В Украину идет серьезное похолодание, которое будет ощущаться уже с субботы, 21 октября. Для Сум и области это выльется в низкую температуру до +7-8 С днем и уже незначительными заморозками ночью.

«Держатся еще Средиземноморье, Балканы, юг Франции, части Португалии и Испании, части теплого воздуха еще цепляются за +20 и чуть выше в Польше, в Украине. Но завтра, 20 октября, северный тяжеловатый холод начнет вытеснять теплый воздух на юг и у нас температура воздуха снизится. Плюс 20 и выше все еще будет в южной части и местами в западных областях, преимущественно Черновицкой и Закарпатской области. Северная часть +13+17 градусов. Западные области +15+22 градуса. Центр +16+19 градусов. Восток +15+18 градусов. Юг +17+22 градуса. Но красивая погода пока никуда не исчезнет», — сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, пишет Обозреватель.

Окончание октября по ожиданиям синоптиков будет пасмурным, местами дождливым. Для жителей Сум самыми теплыми будут 26, 28 и 31 октября.