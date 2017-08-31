Курдская проблема может «добавить бензина» в огонь ближневосточного конфликта

Война в Сирии и Ираке продолжается с переменным успехом, но в конце сентября у нее появился потенциальный новый фронт. Иракские курды в конце сентября провели референдум о независимости, что вызвало резкую реакцию правительств Ирака, Турции и Ирана.

Курдской проблеме вскоре исполниться столетие, но выхода из неё до сих пор не видно. Курдский народ, который по всем признакам является именно народом, а не этнической группой, разделён между Турцией, Сирией, Ираном и Ираком. Мысли о создании своего суверенного государства витают в головах курдской элиты давно, но единства ни в необходимости такого шага, ни в способах борьбы за него среди неё нет. Сейчас наиболее близко к реализации такой идеи продвинулись курды Ирака. Иракский Курдистан имеет в стране широкую автономию, которая реально почти не отличается от независимости — у него есть свой парламент, который принимает законы, отличные от законов парламента Ирака, сформированы вооружённые силы (пешмерга) и службы безопасности, автономия ведёт отдельную экономическую политику, торгуя нефтью, добытой на своей территории, есть несколько спутниковых каналов. Курдистан пользуется неофициальной поддержкой Израиля, который видит его противовесом против Ирана – основного соперника израильского государства в регионе. Президент Иракского Курдистана Марсуд БАРАЗАНИ также сумел выстроить хорошие отношения с Турцией и лично турецким президентом Реджепом ЭРДОГАНОМ. Ведь именно Турция позволяет ИК торговать нефтью и другими товарами без посредничества центрального правительства Ирака. Тот факт, что Турция ведёт вооружённую борьбу против турецких и сирийских курдов, выступающих за свою независимость и создание единого Курдистана, Марсуд Барзани предпочитает игнорировать — как говорится, «ничего личного, просто бизнес». В 2005 г. Иракский Курдистан уже проводил «консультативный референдум» за независимость, однако он остался без последствий – никто из мировых держав не признал его результаты.

И вот летом 2017 г. правительство Иракского Курдистана снова заявило о проведении референдума. В парламенте ИК его встретили без восторга — руководство партий «Комаль» и «Горан» высказались за отсрочку референдума. Однако не без влияния Марсуда Барзани это решение было принято. О причинах такого шага аналитики все ещё спорят — одни считают, что что г-н Барзани просто решил в очередной раз надавить на правительство Ирака, чтобы добиться признания прав автономии, которые она стремится постоянно расширить, другие — что в нем и его окружении все-таки возобладали панкурдские амбиции о создании независимого Курдистана. Референдум состоялся 25 сентября, 92,73 % избирателей проголосовали за поддержку независимости Курдистана.

США, Турция, Иран и центральное правительство Ирака изначально выступали против проведения этого референдума. Сразу же после его проведения иракское правительство и Турция закрыли пограничные переходы на границе с ИК, а турецкие войска рядом с ним начали военные манёвры. Более того, Турция ввела войска на территорию Сирии и начала массированные артиллерийские обстрелы отрядов сирийских курдов, воюющих против ИГИЛ. По сути, это однозначный намёк г-ну Барзани о том, что будет, если он не прислушается к мнению Турции. Багдад также объявил о начале экономической блокады Курдистана, запретив финансовые операции и международное авиасообщение с автономией. Стремление ИК к независимости всегда было раздражителем для иракского правительства, поэтому там раздумывали недолго – в ночь на 16 октября 2017 г. иракские войска начали ограниченную наступательную операцию против войск Иракского Курдистана, стремясь отбить у него часть провинции Киркук, богатой нефтью. Перерастёт ли эта операция в открытую войну – покажут ближайшие дни.

Фото из независимых источников

Карта Иракский Курдистан

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Вопреки всем. Ни ведущим государствам региона, ни мировым державам независимость Иракского Курдистана не нужна, но в ИК это мнение игнорируют

Сергей Бондаренко , «Панорама» №43