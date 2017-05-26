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Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!

26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!

Джинсы… Уже много лет они волнуют сердца приверженцев индиго. Без джинсов невозможно представить себе как женскую, так и мужскую моду. Уже давно никто не вспоминает о том, что некогда джинсы были исключительно рабочей одеждой фермеров и лихих американских ковбоев. Хиппи, рок-звезды и звезды кино — вот лишь краткий список людей, которые ассоциируются с джинсами, а джинсы — с ними. Старшее поколение наверняка помнит знаменитый рок-фестиваль Вудсток, на котором и музыканты, и зрители были поголовно одеты в голубые джинсы. А Марлон Брандо или Элвис Пресли несколькими годами раньше? Может быть, они не достигли звездных вершин, если б вовремя, перед тем как выйти на сцену, не надели джинсы.

Из повседневной одежды джинсы давно шагнули в мир высокой моды. Джинсы, пожалуй, чуть ли не единственная одежда, которая гармонично сочетает в себе практичность и элегантность, небрежность и шик, следование моде и нонконформизм. Примечательно, что джинсовая мода продолжает успешно эволюционировать. Если говорить о мужской моде, то сегодня пока еще доминируют облегающие фигуру и зауженные книзу в виде скинни. В интернет-магазине www.goober.com представлен широченный выбор стильных мужских джинсов. Вы можете убедиться в этом сами, прямо сейчас зайдя на сайт магазина.

Мы уже упомянули о том, что джинсовая мода не стоит на месте. Скажем, в 70-е были модны джинсы-клеш, в 80-е автор этой статьи носил бананы, в 90-е появились первые «варенки», в «нулевые» вошли в моду джинсы-дудочки… А что будет модным в мире джинсов в этом году?

Джинсовая мода — лето 2017

Зауженные скинни этим летом еще останутся в тренде. Причем их можно не подшивать снизу, а просто подвернуть. Или даже не подворачивать — с торчащими нитками в этом году джинсы особенно популярны. Почему? Возможно, в этом есть определенный уличный шарм, а может быть, законодателю этого модного тренда просто-напросто было лень их подшивать.

Наряду со скинни войдут в моду мешковатые «штаны». Это, конечно, не бананы, но уже далеко не узкие обтягивающие джинсы, которые, как известно, не каждому идут. То ли дело мешковатые джинсы — они удобны, не стесняют движений и при случае могут скрадывать излишнюю полноту или, наоборот, худобу их владельца.

Разумеется, не всякий захочет носить и мешковатые джинсы. Что в этом случае предлагает мода? Ответа два: прямые джинсы и джинсы, расклешенные книзу. Мода 70-х возвращается! Не зря говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. По крайней мере, в мире моды это правило срабатывает почти на все сто.

Джинсы как пицца. Правда, вместо паприки и охотничьих колбасок в джинсах приняты другие навороты. Например, дырки на коленях. Обычно чем беспощадней изорваны штаны, тем они дороже. Но есть и другой вариант выделиться — это принт на джинсах. В этом году джинсы, украшенные различными рисунками и узорами, особенно модны.

Какой в итоге выбрать джинсовый «прикид» на это лето, решать вам, уважаемые читатели. Если же у вас возникнут трудности с выбором, советуем вам обратиться к консультантам магазина goober — они непременно подберут вам то что надо!

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  • Женя Колосенко
    Женя Колосенко | Вчера, 09:40

    В основном покупаю одежду в интернет-магазинах, и да, люблю все-таки больше брендовую одежду. Мониторю скидки и делаю покупки, получается достаточно выгодно, не говоря уже о качестве, которое с рынком не сравнить. Часто скупаюсь здесь https://shafa.ua/ . Хороший выбор и цены.

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