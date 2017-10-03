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Куча мала, или колесо раздора в Сумах (фото)

Сегодня, 10:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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7 ноября около 10:00 на ул. Харитоненко в Сумах произошло ДТП с участием 5 машин: Peugeot, ГАЗа, ЗАЗа, Volkswagen и ВАЗ.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум, во время движения у Peugeot оторвалось переднее левое колесо, которое покатилось на полосу встречного движения и попало в автомобиль ГАЗ. Водитель ГАЗ остановился, а в это время водитель ЗАЗ, который двигался позади, не придерживаясь безопасной дистанции, допустил наезд на его автомобиль.
Аналогичная ситуация случилась и на полосе движения Peugeot. Автомобиль Volkswagen затормозил, а у него въехал ВАЗ, водитель которого также не придерживался безопасной дистанции.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные, прибывшие на место ДТП, сразу начали организовывать «парализованное» на некоторое время движение автомобилей и оформлять ДТП.
В дальнейшем инспекторы составили на водителей Peugeot, ВАЗ, ЗАЗ админпротоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП и админпостановлений на водителя ВАЗ по ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.

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