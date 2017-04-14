Куча мала: ДТП на Сумщине

3 мая по проспекту Мира в Конотопе произошло дорожно-транспортное происшествие. 34-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля марки «Форт Мондео», при выезде с второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущество в движении автомобилю марки «Форд Транзит» под управлением 43-летнего конотопчанина, в результате чего произошло столкновение. Кроме этого, 40-летний водитель автомобиля марки «ВАЗ 21111» также допустил столкновение с автомобилем марки «Форд Транзит», которого от предыдущего удара выбросило на встречную полосу движения.

Водителя автомобиля марки «Форд Транзит» с диагнозом «перелом правой ключицы, ушибленная рана левого плеча» доставлен в травматологическое отделение центральной больницы. Двое других пострадавших, которые получили телесные повреждения в виде ушибов грудной клетки и коленного сустава, от госпитализации отказались.

По данному факту следователи Конотопского отдела полиции уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством). Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины аварии, проходят все необходимые проверки и экспертизы, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области