Кто загрязняет Украину (инфографика)

«Азовсталь» (Мариуполь) стала главным загрязнителем воды в Украине, на втором месте оказался Днепровский меткомбинат. В тройку вошел и меткомбинат «Запорожсталь», — сообщает РИА Новости Украина.

По загрязнению воздуха первое место занимает «Арселор Миттал», второе — ММК имени Ильича, третье — Бурштынская ТЭС.