«Азовсталь» (Мариуполь) стала главным загрязнителем воды в Украине, на втором месте оказался Днепровский меткомбинат. В тройку вошел и меткомбинат «Запорожсталь», — сообщает РИА Новости Украина.
По загрязнению воздуха первое место занимает «Арселор Миттал», второе — ММК имени Ильича, третье — Бурштынская ТЭС.
Кто загрязняет Украину (инфографика)
«Азовсталь» (Мариуполь) стала главным загрязнителем воды в Украине, на втором месте оказался Днепровский меткомбинат. В тройку вошел и меткомбинат «Запорожсталь», — сообщает РИА Новости Украина.
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