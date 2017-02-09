Круговая порука: после Евромайдана в Сумах

Преступление без наказания: как система защищает силовиков, совершивших преступления против активистов Евромайдана

Прошло три года после тех ужасных событий, когда режим Виктора ЯНУКОВИЧА совершил беспрецедентные в истории новейшей Украины преступления – силовики впервые стреляли в граждан просто на улицах, избивали их вместе с бандитами, похищали и пытали активистов, прокуроры и судьи незаконно отправляли их за решетку. Сумские активисты Евромайдана также пострадали как во время «зачистки» Дома советов силовиками в ночь с 26 на 27 января 2014 г., так и во время штурма городского отдела УВД 19 февраля. Однако до сих пор ни один виноватый в том, что произошло, не осужден. Система, против которой украинцы боролись в 2013-2014 гг., еще жива и продолжает работать по принципу «своих не сдаем».

Система сопротивляется

«Уверен, что расследование относительно милиционеров, избивавших евромайдановцев ночью 26 января, так и не будет доведено до конца. Понял это тогда, когда увидел, что майор милиции Дмитрий ЗАРЕМБА, на основе рапорта которого, по моей информации, производилась «зачистка» Дома советов, вернулся на службу в переаттестованную полицию да и еще получил повышение. Система своих не сдает», — говорит бывший евромайдановец Юрий РОДИОНОВ. Тогда, в ночь с 26 на 27 января, ему просто повезло — когда милиция в 0:30 ч. внезапно, без предупреждения начала зачистку, он как раз вышел из здания. Поэтому его и не задержали, хотя 13 человек, находившихся на первом этаже, после задержания избивали ногами, заставили лежать на холодном бетонном полу около часа в наручниках, брутально забрасывали в автозаки и вовремя не предоставляли медицинской помощи. Среди них был и 70-летний Виктор МАЙБОРОДА, получивший сильный удар по голове дубинкой, хотя он и не сопротивлялся, Потом, когда Виктор уже лежал на бетонном полу, один из милиционеров еще раз придавил его раненую голову тяжелым берцем. После зачистки ДС был разгромлен и палаточный городок Евромайдана, находившийся на пл. Независимости. Все эти преступления могут быть квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса. Совершали их сотрудники Сумского, Конотопского и нескольких других райотделов МВД, переброшенные на усиление защиты здания облгосадминистрации, поскольку сумской «Беркут» на тот момент находился в Киеве. Как установлено сейчас, всего в здании находились около 150 сотрудников милиции, из них подозреваются в преступлении 24. Парадокс, но этим милиционерам повезло больше всего — в момент разгона они были в шлемах без номеров в обмундировании, а также в масках. Во время допросов они избрали тактику групповой поруки — заявляли, что сами задержанных не били и, кто бил, не видели. Поэтому в прокуратуре еще в 2015 г. заявляли, что установить личности тех, кто это делал, практически невозможно — пострадавшие также не видели их лиц. Единственная возможность – провести антропометрические экспертизы в Киевском научно- исследовательском институте судебных экспертиз. Проводить экспертизу начали лишь после нагоняя из Генпрокуратуры в 2015 г., до марта 2016 г. она так и не была закончена, а 31 марта все дела по преступлениям против евромайданцев были вытребованы Генеральной прокуратурой, их расследование было поручено Управлению специальных расследований ГПУ. В прокуратуре Сумской области о дальнейшем расследовании этого дела ничего не знают, в пресс-службе Генеральной прокуратурі нам посоветовали подать письменный запрос, что мы и сделали. После аттестации многие сотрудники бывшей милиции вернулись уже в новую полицию, поэтому не исключено, что те, кто избивал евромайдановцев, продолжают спокойно работать. Симптоматично, что никто из них за минувшие три года даже анонимно не попытался покаяться или извиниться через СМИ, а их коллеги старые и новые – тоже хранят гробовое молчание. У итальянской мафии есть закон «омерты» – абсолютного молчания — это, наверное, самое лучшее сравнение с нынешними силовиками.

Один из всех

Исполнители исполнителями, но незаконный приказ на зачистку Дома советов отдавали два милицейских чина: тогдашние начальник областного УМВД Виктор КОЗИЦКИЙ и непосредственно находившийся в здании Дома советов его заместитель Александр МАЛЬОВАНЫЙ. Виктор Козицкий еще в 2014 г. сбежал в Россию, а Интерпол отказывается объявлять его в розыск, ссылаясь на ст. 3 Устава организации, которая предусматривает такой отказ в случае, если в таком преследовании есть политический подтекст. Пока же Козицкому предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса «Превышение служебных полномочий» (до 8 лет лишения свободы) и ст. 340 -«Незаконное воспрепятствование проведению собраний, митингов» (до 5 лет).

А вот Александр Мальованый – едва ли не единственный из бывших силовиков, который сейчас сидит на скамье подсудимых. Его дело передано в суд еще в сентябре 2014 г. Судебные заседания продолжаются до сих пор, последнее было перенесено из-за пребывания подсудимого на стационарном лечении, очередное состоится 27 февраля.

Удалось усадить на скамью подсудимых и двух судей Ковпаковского и Сумского райсудов, дела которых сейчас рассматриваются в Гадячском райсуде Полтавской области и Богодуховском райсуде Харьковской области.

Расследование относительно еще одного бывшего милиционера- следователя Андрея ПАДАЛКИ, который незаконно сообщил о подозрении трем евромайдановцам, было передано в суд еще 13 марта 2015 р. Однако из-за скрытого сопротивления судей первое заседание по делу должно состояться только 21 февраля 2017 г.

Судебная порука

Практически открытое сопротивление судей рассмотрению дел по обвинению милиционеров, прокуроров и коллег судей – еще один кирпичик в черное дело несправедливости относительно пострадавших в 2014 г. Казалось бы, ничего политического в этих процессах нет, подсудимые подозреваются в преступлениях вполне реальных и неприемлемых для любого нормального человека. Однако закрытая корпорация людей в мантиях давно утратила человеческие понятия. Механизм сопротивления рассмотрению дел работает просто — судьи райсудов в основном берут самоотвод, дело перенаправляется к другому судье, который поступает так же, как и коллега. Потом дело отправляется в Апелляционный суд, далее кочует в следующий или остается в этом же. Именно так произошло с рассмотрением дела бывшего прокурора области Николая БИЛОКОНЯ, который незаконно сообщил о подозрение пяти депутатам Сумского горсовета. Обвинительный акт относительно него был отправлен в суд 12 мая 2015 г., с тех пор побывал в Заречном, Ковпаковском Сумском и Тростянецком райсудах и до сих пор так и не начал рассматриваться по сути. Кстати, сам экс-прокурор, спокойно живущий в Полтавской области, стал активным пользователем Facebook, в стиле российской пропаганды называет Евромайдан «госпереворотом» и изливает негатив на все происходящее в стране.

Даже если рассмотрение дела уже начато, судьи часто берут больничные, на процесс не являются то адвокаты подсудимых, то они сами, то свидетели, поэтому заседания постоянно переносятся. Обвинительные акты относительно двух прокуроров прокуратуры Сум — Дмитрия ГРИЩУКА и Александр СТАВИЦКОГО, которые незаконно сообщили о подозрении евромайдановцам, были отправлены в марте 2015 г., но спустя два года находятся только на стадии подготовительных заседаний.

Преступления без расследования

Но эти преступления хотя бы были расследованы, и шанс, что виновные в них понесут наказание, все же есть. Однако в истории преступлений против сумского Евромайдана остались эпизоды, которые даже не были расследованы. Одно из них – убийство тернопольского евромайдановца Тараса СЛОБОДЯНА. В марте 2014 г. его изуродованное тело было найдено в районе бывшего завода РТИ в лесопосадке. Погибшего явно пытали, но от чего он умер, от пыток или переохлаждения, на тот момент было непонятно. Удалось установить, что он пропал в Киеве в январе 2014 г., вскоре после того, как приехал участвовать в Евромайдане. Тогда, в 2014 г., высказывались предположения, что Тарас был похищен силовиками или сумскими «титушками», тайно перевезен в Сумы и убит. Криминальное производство по делу было открыто 21 марта 2014 г. , однако дело так и не было доведено до суда, подозреваемых по нему также не было. В декабре 2016 г. его вытребовало управление специальных расследований ГПУ, поэтому ознакомиться с ним так и не удалось.

Собственно, дело о сумских «титушках», поставлявшихся на Евромайдан, тоже не было расследовано до конца и закрыто. Также прокуратура Сумской области не довела до суда дело о применении милицией помпового оружия против протестующих во время штурма городского УВД 19 февраля. Тогда от резиновых пуль пострадали несколько человек, однако… «Дело было закрыто, поскольку экспертиза установила, что телесные повреждения, полученные пострадавшим, обратившимся к нам, не могли быть получены вследствие применения помпового оружия. Это же подтверждается и другими доказательствами. Все участники события были допрошены», — говорит Александр ГЛЯДЧИШИН, начальник отдела прокуратуры Сумской области. По его словам, правомерность применения сотрудниками милиции оружия также расследовалась, но установить, что они стреляли на поражение, а не над головами протестующих, не удалось. Понятно, что и сами милиционеры, допрошенные по этому делу, заявили, что они стреляли вверх.

Также не доведено до суда криминальное производство об исчезновении личных вещей и техники евромайдановцев, изъятых милиционерами после зачистки Дома советов 26 января. Потерпевшие подсчитали, что стоимость имущества, среди которого были ноутбуки, усилители, смартфоны, термосы, составляла на тот момент около 3 тыс. долларов. Они подозревают, что сотрудники милиции просто разграбили изъятое и поделили между собой, как добычу после удачного набега.

Наказание неизбежно

Очевидно, что спустя три года сделано отнюдь не все, чтобы те, кто преступал закон в 2014 г., сели на скамью подсудимых. Не факт, что и в Генеральной прокуратуре сумеют довести до логического конца расследование против преследовавших сумских евромайдановцев. Но, возможно, рано или поздно преступников настигнет самый справедливый суд — суд совести, если она, конечно, у них осталась.

Суды и судьи больше всего тормозят процесс наказания тех, кто совершал преступления против евромайдановцев в 2014 г.

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Сергей Бондаренко, «Панорама» №9