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«Кровавый след» в Сумах (фото)

Сегодня, 20:58 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко

В Сумах 21 января прошла акция «Останови войну Путина в Украине!». Организатором акции выступила городская организация Молодого Народного Руха. Около 50 участников акции собралось на ул. Соборной возле памятника Т. Шевченко. Они держали плакаты «Стоп Путин! Стоп война!» и другие. Один из организаторов акции держал чучело «Ватника», одетого в ватник, «лицо» которого было составлено из фрагментов лиц беглого экс-президента Виктора ЯНУКОВИЧА, президента РФ Владимира ПУТИНА, его кума и руководителя ОО «Украинский выбор» Виктора МЕДВЕДЧУКА, а также экс-министра доходов и сборов Александра КЛИМЕНКО. Последний сейчас проживает в Москве, куда он сбежал в марте 2014 г. Гр. Клименко также фактически руководит партией «Успішна країна», офис которой недавно открылся в Сумах. Именно к этому офису и направились участники акции. По дороге они скандировали «Слава Украине! Смерть врагам!». Возле офиса, который был закрыт, они разлили свиную кровь и сделали кровавый след к офису. Также два участника акции закидали фасад офиса яйцами. Полиция этому особо не препятствовала, хотя между некоторыми участниками акциями и подполковников полиции Дмитрием ЗАРЕМБОЙ возникла перепалка. После этого участники акции разошлись, пообещав наведаться вскоре в офис еще раз. «Мы считаем граждан, которые сотрудничают с соратником Януковича Клименко, пособниками российских агрессоров и сепаратистов»,- заявил один из участников акции Андрей РЫБАЛКО. Чучело ватника осталось возле офиса.
Акция «Останови войну Путина в Украине!» пройдет более чем 50-ти городах по всему миру с целью остановить войну на Востоке Украины. Среди городов, участвующих в этой глобальной акции: Берн, Париж, Нью-Йорк, Москва, Афины, Вена, Сидней, Варшава, Рим, Амстердам, Берлин, Прага, София, Рига, Киев, Славянск и др.

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