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Кровавое побоище в Сумах

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы
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24 декабря, в полночь, патрульные получили сообщение о нанесении телесных повреждений на улице Ремесленной.
Оперативно прибывшие на место происшествия, инспекторы обнаружили 2 мужчин, один из которых лежал на тротуаре. Его одежда была в крови.Полицейские сразу вызвали скорую помощь и следственно-оперативная группа. Прибывшие на место происшествия зафиксировали у 28-летнего мужчины 3 ножевые ранения.
18-летний сумчанин, который был рядом, объяснил, что увидел как мужчина упал на землю, и он решил предоставить незнакомцу помощь. У пострадавшего были вывернуты карманы. Инспекторы решили обследовать прилегающую территорию, где по следам крови на снегу обнаружили место борьбы и мужчину, случайно ставшего свидетелем драки. Он пояснил, что видел как у пострадавшего и гражданина, который на момент приезда хранителей порядка, находился рядом с ним, возникла ссора, которая затем переросла в драку. После этого пострадавший упал на землю.
Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили в кармане куртки 18-летнего мужчину нож, типа «бабочка» и 2 мобильных телефона на одном из которых были их совместные фотографии.
Патрульные доставили задержанного и свидетеля в Сумское отделение полиции. Сейчас проводится проверка, — докладывает пресс-служба патрульной полиции Сум.

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