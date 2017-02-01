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22.03 Среда

Кровь и плакаты: акция в Сумах (фото)

Сегодня, 13:24 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко

Сегодня, 22 марта активисты ГО «Сокіл», партий «Правый сектор» и «Национальный корпус» заблокировали отделение «Сбербанка России» по ул. Воскресенской,2.
Участие в блокировании принимало примерно 30 человек, среди них большинство составляли представители ГО «Сокіл». Они заклеили окна и вход в отделение Сбербанка плакатами «Увага, це банк країни-агресора. Він буде закритий», наклейками с тегами #Rusbanker и символикой ГО «Сокіл»., обрисовали красной и черной краской из аэрозольных баллончиков лозунгами «Стоп смерть!», «Ні окупанту!» и другими. Несколько позже один из активистов облил вход и окна учреждения свиной кровью. Руководитель областного штаба «Правого сектора» Сергей СУПРУН, заявил, что активисты вскоре заблокируют и другие отделения Сбербанка в Сумах. «Санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины против российских банков нас не удовлетворяют. Они должны быть закрыты», — заявил он.
Полиция наблюдала за действиями активистов, но не вмешивалась. По итогам акции был составлен протокол о мелком правонарушении.

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