Кровь и плакаты: акция в Сумах (фото)

Сегодня, 22 марта активисты ГО «Сокіл», партий «Правый сектор» и «Национальный корпус» заблокировали отделение «Сбербанка России» по ул. Воскресенской,2.

Участие в блокировании принимало примерно 30 человек, среди них большинство составляли представители ГО «Сокіл». Они заклеили окна и вход в отделение Сбербанка плакатами «Увага, це банк країни-агресора. Він буде закритий», наклейками с тегами #Rusbanker и символикой ГО «Сокіл»., обрисовали красной и черной краской из аэрозольных баллончиков лозунгами «Стоп смерть!», «Ні окупанту!» и другими. Несколько позже один из активистов облил вход и окна учреждения свиной кровью. Руководитель областного штаба «Правого сектора» Сергей СУПРУН, заявил, что активисты вскоре заблокируют и другие отделения Сбербанка в Сумах. «Санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины против российских банков нас не удовлетворяют. Они должны быть закрыты», — заявил он.

Полиция наблюдала за действиями активистов, но не вмешивалась. По итогам акции был составлен протокол о мелком правонарушении.