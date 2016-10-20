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Кризис жанра

Вчера, 12:12 Категория: Блог Рубрика: Город Регионы: Все
Инна Клышко Инна Клышко
Кризис жанра

О том, что у местных политиков все ой как непросто, можно судить по страстям, кипевшим на последней сессии Сумского облсовета. При том, что публично все декларировали заботу о ближнем и желание хорошо и качественно делать свою работу. Вот председатель Сумского областного совета Семен Салатенко торжественно так, хорошо поставленным голосом, как трагик на сцене, заявил, что необходимость созыва сессии вызвана тем, что на прошлом заседании многие вопросы, касающиеся бюджета, не приняли и теперь накопились важные и неотложные дела: оборудование надо закупать для больниц в двух районах (10,5 млн на аппарат УЗИ для Недригайловской больницы и ренген – для Ямпольской), двухлетнему ребенку помощь нужна (435 тыс. грн. на лечение за границей и слуховой протез) и т.п. Вроде как сессию очень «хотели» чиновники облгосадминистрации, но они, редиски, перед самым заседанием прислали телефонограмму, что не успевают подготовить проекты, а сессию отменять было уже поздно. Люди из районов приехали.
В итоге облсовет решил работать, но представители ОГА не пришли даже информировать депутатов по тому или иному вопросу. Также невзначай выяснилось, что и пропрезидентская фракция (ни много ни мало 13 душ, между прочим) проигнорировала сессию, а пришедшие на заседание свободовцы голосуют как хотят — это при том что в зале народу не так много и каждый голос золотой. В общем, выступали, голосовали, но только время потеряли. За более чем два часа работы из одиннадцати рассмотренных вопросов решение приняли по одному, да и то, видимо, с нулевым результатам. Проголосовали депутаты за внесение изменений в программу «Правопорядок», где, в частности, предусмотрено 400 тыс. грн. для восстановления техники для 58-й мотопехотной бригады, которая на днях прибыла в регион на постоянное место дислокации из-под Авдеевки и испытала на себе «радушие» в виде полуразрушенных казарм. Решение после увещеваний со второй попытки приняли, но вот изменения в бюджет не проголосовали. Вот и выходит: инициатива есть, денег нет. Пока. Впрочем, облсовет уже назначил дату следующей сессии – 2 декабря. Так что скоро узнаем: такой результат работы областных парламентариев – это случайность или закономерность.

Председатель Сумского областного совета Семен Салатенко:
- На этой сессии в полном составе отсутствует фракция БПП «Солидарность». Надо меньше политики и больше защиты интересов граждан.

Каждому свое. Если учесть, что накануне сессии муссировалась тема отчета и выражения недоверия губернатору, то о причинах можно лишь догадываться

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