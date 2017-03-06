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«Криминальный талант» на Сумщине

Сегодня, 12:29 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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«Криминальный талант» на Сумщине

В Сумской области задержан 14-летний подросток, за которым тянется целый шлейф уголовных дел. О всех проделках школьника стало известно после того, как он избил взрослого мужчину, ограбил его и угнал автомобиль, — сообщает КП в Украине.
В Роменский отдел полиции позвонили из больницы, куда по скорой помощи был доставлен 40-летний мужчина. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и открытую рану теменной части головы.
- Оказалось, что травмы мужчине нанес 14-летний школьник, с которым тот познакомился в точке, где разыгрываются государственные лотереи, — рассказали «КП» в Украине» в пресс-службе полиции Сумской области. – Взрослый и мальчик сначала общались, а потом начали ссориться. Конфликт продолжился на улице. В итоге малолетка избил своего нового знакомого, вытащил из карманов кошелек с деньгами и мобильный телефон. А потом сел за руль автомобиля избитого и поехал кататься.
Все это происходило в центре города на глазах у многих людей, добавляет начальник Роменского отдела полиции Юлия Загамула. Но никто из свидетелей не то что не вмешался и не приструнил распоясавшегося подростка, а даже не позвонил по «102″.
- В итоге человек оказался в больнице, а на поиски его обидчика пришлось мобилизовать чуть ли не весь наш отдел полиции, — констатирует Юлия Загамула.
На дороге малолетний угонщик, к счастью, не наделал беды. Попетляв по улицам, он бросил машину на окраине города. Когда с недорослем стали разбираться, оказалось, что до этого «подвига» он угнал мопед из сарая соседа, а еще из одного дома пытался вынести сейф.
И это еще не все! В октябре прошлого года Украину облетела шокирующая новость о школьнике, который взорвал в своей квартире гранату Ф-1. Так вот это тот самый «герой». Пацан нашел «лимонку» якобы на мусорнике, показал маме и отчиму – те не обратили внимания – и пошел в комнату с 3-летним братом, чтобы показать «игрушку». Выдернул чеку… Хорошо, тогда хватило ума бросить гранату в коридор и захлопнуть двери. Пострадали только стены и холодильник. Сам юный гранатометчик, а также малыш получили неопасные ранения рук.
Тогда уголовное дело было открыто по факту незаконного обращения с боеприпасами. Но трудный ребенок не исправился. Как видим – наоборот. Сейчас в отношении подростка открыто сразу несколько уголовных производств – ограбление, кража, угон, покушение на преступление. Ему реально угрожает колония для малолетних преступников.
В семье, где воспитывается хулиган, кроме него растут еще трое детей.

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